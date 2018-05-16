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Ну и дыра: как ярославцы обзавелись личным пляжным раем
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Ну и дыра: как ярославцы обзавелись личным пляжным раем 

76.ru 52 минуты назад
Фото: 76.ru
Свернешь с Тутаевского шоссе к Волге и попадаешь на 4-ю Иваньковскую улицу. А здесь маленький летний рай, особенно в жаркий день. Местным жителям по-доброму завидуешь, ведь они живут на высоком берегу Волги. Можно сказать на пляже. У многих домов есть свой спуск к воде. Вид из окон прекрасный, тишина, благоухает черемуха… И сразу хочется здесь остаться, жить, копать грядки и выращивать морковку с петрушкой. А по вечерам неспешно спускаться к воде и смотреть на закат. Просто летняя сказка какая-то…
Тропинка к пляжу
на высоком берегу, на крутом…
Здесь всё по-простому
Скоро этот домик зазеленеет
У многих домов есть спуски к воде
А еще есть здесь красивая Спасская церковь
Остаток старинных ворот стал частью стены дома
На берегу растут и новые дома
А за калиткой — Волга
У жителей 4-ой Иваньковской есть свой пляж
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