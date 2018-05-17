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Мужа Маргариты Горачевой могут лишить родительских прав через суд
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Мужа Маргариты Горачевой могут лишить родительских прав через суд 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Мужчину, который отрубил кисти рук жене, могут лишить родительских прав, сообщает телеканал «Москва 24». Серпуховской районный суд в Подмосковье приступил к рассмотрению иска матери двоих сыновей Маргариты Грачевой. Ранее вопрос уже решался, причем в пользу отца.
Наличие несовершеннолетних детей на иждивении может сократить до трети от максимального срока заключения. «Опасение за будущее у меня точно есть и имеется, потому что человек здоров, но у него какие-то не человеческие поступки. 10 лет ему не дадут, у него четыре смягчающих обстоятельства: явка с повинной, сотрудничество со следствием, двое несовершеннолетних детей и первая судимость. Это сразу минус четыре года. Такой человек не может быть отцом это точно», — заявила Маргарита Грачева.
Эксперты отмечают, что Дмитрию Грачеву грозит до девяти лет лишения свободы, но срок, скорее всего, сократят. Они также считают, что до вступления приговора в законную силу Грачева вряд ли удастся лишить родительских прав.
"Семейный кодекс предусматривает в качестве одного из самостоятельных оснований для лишения родительских прав совершение преступления одним из родителей, преступление против жизни или здоровья другого родителя. Только приговор, который вступит в законную силу, будет законодательно свидетельствовать о том, что человек совершил преступление. В этом случае, если бы иск был предъявлен после вынесения приговора и вступления его в законную силу, я полагаю, что вряд ли бы кто-то решился отказать в таком иске", — пояснил адвокат Евгений Кабалкин.
Дело о лишении Грачева родительских прав будет рассматриваться в закрытом режиме. Сама Маргарита в заседании участвовать не планирует. Дмитрий Грачев изъявил желание присутствовать на слушаниях, поэтому его могут доставить в суд. Сейчас он находится под следствием и передает записки жене и детям через свою мать.
Инцидент произошел в Серпухове в декабре 2017 года. Муж Маргариты, не простив поданного заявления на развод, отрубил ей обе кисти руки. Врачам удалось пришить только левую руку. Сейчас Маргарита Грачева продолжает проходить реабилитацию. В Германии ей установили бионический протез на правую руку. Левую руку врачам удалось спасти, но, скорее всего, понадобится еще несколько операций.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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