Отрубившему жене кисти рук оставляют родительские права

Эта история шокировала общество в конце 2017 года. Уже почти полгода молодая мама двоих детей Маргарита Грачева , которой бывший муж Дмитрий отрубил из ревности кисти рук, почти все свое время тратит на восстановление. Хирурги совершили настоящее чудо: они смогли пришить Рите одну кисть, а теперь ей помогли немецкие медик.

При поддержке программы «Прямой эфир» и неравнодушных людей Рите изготовили самый совершенный протез. Однако если руками Рита владеет уже вполне уверенно, то до восстановления душевного равновесия ей еще очень далеко.

Дмитрий по-прежнему считается полноправным отцом двоих сыновей и не скрывает своего намерения однажды вернуться в семью.

В настоящий момент Дмитрий Грачев находится под следствием. Максимальный срок, который ему грозит, — десять лет. Однако у него есть несколько смягчающих обстоятельств, среди которых — явка с повинной и двое несовершеннолетних детей.

Маргарита пытается лишить Дмитрия родительских прав. Уже было два заседания суда, но оба раза Грачева получала отказ.

В студию программы «Прямой эфир» пришла мать Дмитрия — Ольга . Впервые после случившегося она встретилась с Маргаритой.

Ольга Грачева рассказала, что регулярно навещает сына, и что он очень сильно переживает о содеянном. Она считает, что Дмитрия должны лишить родительских прав за жестокое обращение с матерью его детей.

Однако мать Маргариты Инна Шейкина утверждает, что на слушаниях в суде Ольга защищала своего сына и утверждала, что он — хороший отец.