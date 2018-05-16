Ещё
Отрубившему жене кисти рук оставляют родительские права
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отрубившему жене кисти рук оставляют родительские права 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
Эта история шокировала общество в конце 2017 года. Уже почти полгода молодая мама двоих детей Маргарита Грачева, которой бывший муж Дмитрий отрубил из ревности кисти рук, почти все свое время тратит на восстановление. Хирурги совершили настоящее чудо: они смогли пришить Рите одну кисть, а теперь ей помогли немецкие медик.
При поддержке программы «Прямой эфир» и неравнодушных людей Рите изготовили самый совершенный протез. Однако если руками Рита владеет уже вполне уверенно, то до восстановления душевного равновесия ей еще очень далеко.
Дмитрий по-прежнему считается полноправным отцом двоих сыновей и не скрывает своего намерения однажды вернуться в семью.
В настоящий момент Дмитрий Грачев находится под следствием. Максимальный срок, который ему грозит, — десять лет. Однако у него есть несколько смягчающих обстоятельств, среди которых — явка с повинной и двое несовершеннолетних детей.
Маргарита пытается лишить Дмитрия родительских прав. Уже было два заседания суда, но оба раза Грачева получала отказ.
В студию программы «Прямой эфир» пришла мать Дмитрия — Ольга. Впервые после случившегося она встретилась с Маргаритой.
Ольга Грачева рассказала, что регулярно навещает сына, и что он очень сильно переживает о содеянном. Она считает, что Дмитрия должны лишить родительских прав за жестокое обращение с матерью его детей.
Однако мать Маргариты Инна Шейкина утверждает, что на слушаниях в суде Ольга защищала своего сына и утверждала, что он — хороший отец.
О чем пишет из заключения своей матери «подмосковный отелло», почему Дмитрия не лишают родительских прав, и что говорит лечащий врач Маргариты Грачевой — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале «Россия 1».
Вести.Ru: последние новости
Квинси Промес сделал татуировку в честь "Спартака" Нина Гуляева рассказала, как выхаживала Вячеслава Невинного после ампутации ног Гоген и Прохор померились в телеэфире женами-пенсионерками
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изуродованный Богданов притащил любовницу в Канны36
Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера14
Знаменитости научили девушек натягивать бикини23
Этот тест пройдут только самые смекалистые3
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»3
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
00:15
Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера
Звёзды
06:59
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Здоровье
06:22
Как и что видит слепой человек
Здоровье
00:17
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка
Звёзды
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение