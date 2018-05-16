Некоторые виды деревьев в Индии попали под угрозу исчезновения из-за ремесленных игрушек

В Индии из-за ремесленного производства национальных игрушек Kondapalli находится под угрозой исчезновения несколько видов деревьев. Необходимая для работы индийских мастеров мягкая порода древесины известна под названием Tella Poniki и включает в себя несколько видов деревьев. Деревья растут на ограниченной территории в регионе производства Kondapalli. Местные ремесленники терпят убытки и разоряются из-за исчезновения древесины, пишет AFP.

Игрушки Kondapalli изображают зарисовки из повседневной жизни и мифов индийцев. Их коллекционируют ценители и выставляют на национальных фестивалях. Tella Poniki ценится мастерами за податливость, благодаря которой полностью вручную удается создавать яркие и замысловатые игрушки-статуэтки с мелкими деталями.

Из-за сокращения лесов цены на сырье повышается. Еще три года брусок мягкой древесины стоил $7, теперь цена вдвое выше. Некоторые мастера остаются приверженцами традиционного способа — исключительно ручной резки — и продолжают тратить много времени и сил на каждую игрушку. Они вынуждены искать другие пути поставок подходящей древесины и бороться с вторжением на рынок электронных игрушек, а также с игрушками, выполненными с использованием машин.

"От восьми до десяти часов нужно, чтобы вырезать 20 коров или буйволов. И это приносит мне мне только около 300 рупий ($5). Машинная резка, безусловно, поможет таким людям, как я, тратить меньше сил", — считает местный мастер Шайк Мулали.

Ремесленники меняют дизайн и используют современные краски и эмали, чтобы сделать игрушки более популярными и крепкими. Однако даже при таких усилиях будущее поколение, скорее всего, не будет заниматься этим ремеслом, считают местные мастера, и традиция производства игрушек Kondapalli может прерваться.

Как сообщил главный офицер лесного хозяйства штата Андхра-Прадеш, ремесленники не могут найти в стране законные поставки сырья и обращаются к поставщикам других мягких пород деревьев из-за рубежа. По его словам, для восстановления численности Tella Poniki правительство планирует создать дополнительные плантации, в частности, ежегодно выделять до 5 га новых земель для выращивания деревьев в течение следующих 20 лет.

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