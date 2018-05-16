Обратная сторона профессии: консультант онлайн-магазина товаров для взрослых

Кто вы по образованию?

Я окончила Московский государственный педагогический университет им. В. И. Ленина. По образованию я социолог. Специализация — культурология.

Как давно вы работаете в «Поставщике счастья» и как сюда пришли?

Более 7 лет. Увидела объявление о приеме на работу и пришла на собеседование. Офис располагался недалеко от моего дома, да и название компании меня очень заинтересовало.

Что говорите, когда вас спрашивают «Кем работаешь»?

Зависит от того, кто спрашивает. Все мои близкие знают, кем и где я работаю. Незнакомым людям я чаще всего представляюсь менеджером по работе с клиентами.

Что вам нравится в вашей работе?

Каждый день работы отличается от предыдущего, нет рутины и однообразия. Мне нравится посещать тренинги и семинары по продукции. Очень приятно слышать от клиентов, что мои советы и рекомендации помогли им открыть для себя новые ощущения и разнообразить свою сексуальную жизнь. И еще мне очень нравится коллектив, в котором я работаю. Многие люди, как и я, работают с момента основания компании.

А что не нравится или что вам казалось или кажется сложным?

Отрицательные эмоции, безусловно, вызывают прежде всего клиенты, которые неправильно понимают название магазина «секс-шоп» и сравнивают его и девушек-менеджеров со службой «секс по телефону». Часто я слышу вопрос: «А вы пробовали?». Или недовольный комментарий из серии «вы должны тестировать то, что продаете». Порой сложно объяснить, что испытывать продукцию на себе не входит в обязанности менеджера.

Сколько звонков в день в среднем вы принимаете?

Не менее ста.

Вы замечали какую-то динамику — когда звонков больше, когда меньше?

Да. Чаще звонят в понедельник и пятницу. Количество звонков увеличивается перед праздниками — Днем святого Валентина, 8 Марта, Новым годом. Причем, пиковые дни — за 2-3 дня до праздника.

Вам необходимо очень хорошо ориентироваться в ассортименте товаров (а их у вас 18 тысяч!). Как вы это освоили? Может быть, есть какие-то рабочие лайфхаки?

Я работаю в сфере продаж товаров для взрослых более 17 лет, с 2000 года — у меня есть опыт общения и знания о продукции. Я посещаю различные тренинги и семинары по новинкам. Когда на склад приходят товары, наиболее популярные я иногда отбираю для изучения. А вообще, главные мотиваторы к изучению — это наши клиенты. Они не дают заскучать. Основной лайфкак — найти подход к каждому клиенту и его запросу. Суметь понять и в доходчивой форме объяснить то, с чем клиент никогда не был знаком.

Какие люди к вам обращаются? Можете как-то описать, классифицировать?

Обращаются и мужчины, и женщины от 25 до 55 лет. Звонят чаще мужчины, они более раскованы в разговоре.

Что чаще всего покупают?

Игрушки для двоих, разные кольца, лубриканты. Мужчины — мастурбаторы, женщины — вибромассажеры и предметы для укрепления мышц влагалища (шарики и тренажеры Кегеля). Большой популярностью пользуются сетчатые комбинезоны и откровенное белье. В последнее время все чаще запрашивается БДСМ-атрибутика, массажные масла и свечи, страпоны для мужчин и женщин, анальные стимуляторы. В нашей сфере почти нет непопулярного товара: задача оператора и консультанта и состоит в том, чтобы рассказать клиенту о прелестях предметов, которые до этого казались ему неприличными и недопустимыми.

Вспомните, пожалуйста, три самых необычных звонка за последнюю неделю

Позвонил мужчина и представился клиентом, купившим куклу. Он жаловался на то, что между ними нет взаимопонимания, что она не разговаривает с ним, не встречает с лаской. Я долго пыталась объяснить, что дама, наверное, устала. В конце разговора человек рассмеялся и сказал, что я отлично продержалась. Это был розыгрыш в радиоэфире!

Другой мужчина звонил с просьбой подобрать белье себе. Он назвал все параметры своей фигуры. Очень творчески подошел к выбору одежды на ночь.

Еще звонила девушка, которая заказала набор для изготовления слепка полового члена. Ей хотелось всегда быть рядом с любимым человеком, который часто бывает в отъезде.