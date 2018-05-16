81-летний Павел Куликов пропал в Нижегородской области

81-летнего Павла Куликова разыскивают в Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

6 января пожилой мужчина ушел из дома по адресу г. Бор, ул. Карамзина, д.22 починить обувь на рынке и не вернулся.

На вид пенсионеру 80-85 лет. Его рост 160 см. Пропавший худощавого телосложения, с короткими волосами, носит бороду и усы.

Из особых примет — сутулость; левая рука тоньше, постоянно в положении 90 градусов.

В день своего исчезновения Павел Куликов был одет камуфлированную куртку зеленого цвета без мехового воротника, черные брюки и «армейскую» шапку. На ногах у него были кожаные черные полусапоги. При себе пропавший мужчина имел пакет с зимней обувью.

Сообщается, что сбор на поиск пропавшего состоится 17 мая в 11:00 по адресу: г. Бор, ул. Карамзина, д. 22.

Всех обладающих информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51 или в полицию: 112.

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