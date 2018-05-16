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Интернет-пользователи спорят о слове, которое каждый слышит по-своему
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Интернет-пользователи спорят о слове, которое каждый слышит по-своему 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В интернете была опубликована аудиозапись, на которой компьютер не слишком разборчиво повторяет некое слово. Одним кажется, что он произносит имя «Йенни» (Yanny), другие же слышат совсем непохожее на него имя «Лорел» (Laurel), причём некоторые настолько уверены в «своем» варианте, что подозревают окружающих в заговоре с целью подшутить над ними. А отдельные пользователи утверждают, что слышат другие сочетания звуков, чаще всего представляющие собой ту или иную «комбинацию» этих двух имён.
Нейробиолог Ласр Рике Маастрихтского университета объяснил, что в действительности среди сочетания звуков действительно можно услышать как «Йенни» (если сосредоточиться на звуках высоких частот), так и «Лорел» (если прислушаться к низким частотам). При этом люди чаще «узнают» в тех или иных звуках именно те слова, которые они услышать ожидают. Таким образом то, что разные люди воспринимают произнесённое роботом по-разному, зависит как от особенностей их восприятия и ожиданий, так и непосредственно от слуха — в частности, пожилые люди теоретически должны чаще слышать «Лорел», чем «Йенни», поскольку с возрастом быстрее ухудшается способность различать высокие частоты.
Также некоторые интернет-пользователи обратили внимание, что при замедленном воспроизведении вероятность услышать имя «Йенни» уменьшается, а при ускоренном — увеличивается. Неудивительно, что многим спор о звучании слова напомнили, вероятно, самую нашумевшую из иллюзий такого рода — фотографию платья, которое одним показалось бело-золотым, а другим чёрно-синим или даже меняющим свой цвет. Стоит отметить, что в том случае «правильный» ответ всё-таки существовал — в действительности платье было чёрно-синим, хотя таковым его воспринимало меньшинство. Как пояснила тогда нейробиолог из Университета штата Вашингтон Джейн Найц, мнения разделились из-за того, что мозг человека всегда воспринимает те или иные цвета, ориентируясь на «контекст». Ещё более наглядной иллюстрацией может служить изображение, на котором можно отчётливо увидеть красную клубнику, хотя ни одного красного пикселя там не присутствует. Источник
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