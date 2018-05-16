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Пять причин, по которым даже в чистых домах появляются плесень и грибок
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Пять причин, по которым даже в чистых домах появляются плесень и грибок 

ИД «Собеседник» 59 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Плесень в доме — это некрасиво, неприятно и небезопасно для здоровья. Ее проще не разводить, чем потом бороться с ней.
Давайте п­осмотрим, на какие моменты стоит о­братить внимание. Иногда в том, что где-то завелся грибок, нет вины неряшливых хозяев: виноваты совсем другие причины и факторы.
Вас затопили с­оседи
С кем не бывало? Но если залив не был наводнением, требующим капремонта, как поступало большинство? Никак. Потолок высыхал естественным образом, после чего ему в лучшем случае устраивали косметический ремонт. Такой сценарий нередко приводит к тому, что в месте протечки заводится плесень.
Что делать: сушить потолок и стены, если протекло и на них, с помощью тепловой пушки. Минимум — обогревателя. А потом обрабатывать протечку противогрибковыми составами.
У вас пластиковые окна
Присмотритесь к ним. Очень может статься, что они периодически потеют. Так и есть? Тогда присмотритесь еще внимательнее: нет ли в уголках и под оконным профилем темных пятен, крапинок? Именно так выглядит черная плесень, которая нередко заводится во влажных местах из-за плохой вентиляции. Часто ее не замечают или просто смывают тряпкой. Увы, не поможет.
Что делать: аккуратно зачистить такие места, а потом обработать специальным антигрибковым препаратом, какие можно найти в хозяйственном магазине. По инструкции, конечно — это небезопасная химия. Скорее всего обработку придется проводить периодически. Параллельно надо что-то решать с вентиляцией — вплоть до смены окон.
В вашей ванной влажно и жарко
Проверьте стыки кафеля — в таких условиях они зачастую темнеют. Действительно темные? Это не от старости, а от плесени. Попробуйте вооружиться губкой и каким-нибудь моющим средством и как следует потрите такие места, в результате чего увидите, что они действительно были покрыты налетом. С такой плесенью надо бороться, несмотря на то, что в ванной вы бываете периодически и не живете постоянно. Плесень со временем распространится на другие участки стен и потолка, и тогда проблема станет масштабнее.
Что делать: если дело только в кафеле, иногда бывает достаточно как следует оттереть стыки средством для чистки. Если нет, нужна противогрибковая обработка. Но и этого мало, если есть проблема влажности и высокой температуры. Для ее решения нужно установить хорошую вытяжку и не забывать ее использовать.
Вы забыли, что в кухне есть вентиляция
Скорее всего так и есть — про нее многие забывают, а ухаживают за ней и вовсе редко. Между прочим, она может стать не только источником, но и распространителем плесени по всей квартире.
Что делать: раз в месяц снимайте решетку и мойте ее чистящим средством, а также обрабатывайте стену вокруг. Если вдруг обнаружилась плесень, нужна усиленная обработка, например, кислотами — уксусом, салициловым спиртом, борной кислотой.
Вы любите д­еревянную к­ухонную у­тварь
Например, хлебницы из дерева, доски, чашки — все это считается экологичным и безопасным. Так и есть, но лишь до той поры, пока на утвари не поселится плесень. В кухне это вполне реально, учитывая тот факт, что эта комната — так называемая мокрая зона, территория повышенной влажности.
Что делать: деревянные предметы для использования в быту должны быть обработанными изначально и периодически для профилактики промываться слабыми растворами кислот (например уксуса или лимонного сока), быть сухими, регулярно осматриваться на предмет плесени и отправляться в утиль, если поражение замечен­о.
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