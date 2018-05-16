Как управлять настроением при помощи спорта?

Перепады настроения могут происходить по объективным причинам или без них. Если настроение меняется слишком часто, это мешает полноценно жить, продуктивно работать и чувствовать себя счастливым. Внутренний мир каждого человека неразрывно связан с его физическим состоянием, поэтому занятия спортом обладают мощным влиянием на настроение. Подберите подходящее спортивное направление, и оно поможет обрести гармонию внутри себя самого.

Кикбоксинг — средство от вспышек гнева

Беспричинные вспышки ярости лучше вымещать не на окружающих людях, а на боксерской груше или партнеру по рингу. Лучший способ заниматься кикбоксингом — это в зале под наблюдением профессионального тренера, но если нет такой возможности, то избавиться от внезапного гнева поможет груша, расположенная дома.

Интервальный тренинг — спасение от умственного перенапряжения

Чередование нагрузок высокой и умеренной интенсивности освобождает разум от всех мыслей, которые были в нем ранее. По такой схеме можно выполнять кардиоупражнения, бегать, плавать и даже кататься на велосипеде.

Интервальные тренировки не только снимают умственное напряжение, но и экономят время.

Силовой тренинг — избавление от растерянности

Если какая-то ситуация поставила вас в тупик, а нужное решение никак не приходит в голову, то проведите хорошую силовую тренировку. Работа с весами требует высокой концентрации внимания, после нее психологическое состояние приходит в равновесие, и нужные решения появляются сами собой.

Пешие прогулки — победа над тревожностью

Переживания по какому-то поводу или без него имеют свойство перерастать в тревожность. Энергичная ходьба избавляет от переживаний, особенно если прогуливаться по паркам или лесопаркам, это сильное противодействие стрессу в момент его зарождения.

Тай Чи — обретение бодрости

Упадок сил и полная потеря энергии — это не лучшее состояние для большинства тренировок, Тай Чи представляет собой редкое исключение. Тренировки приводят в гармонию внутренний мир и тело, позволяют вновь обрести энергию, а также они заметно улучшают качество сна.

Групповые занятия — лекарство от одиночества

Если вы заинтересованы в поиске новых знакомств, то групповые дисциплины в фитнес клубе помогут найти близких по духу людей. Если же чувство одиночества не подкреплено желанием обзаводиться новыми знакомыми, то групповые занятия позволят почувствовать свою принадлежность к компании, ни к чему не обязывающую общность людей.

Бег — избавление от сомнений

Сомнения и неуверенность в самом себе разрушает внутренний мир изнутри, в качестве противодействия нужно использовать пробежки. Постоянное повторение циклических движений приносит расслабление и ощущение счастья, бег разрушает сомнения и приносит неожиданные ответы на сложные вопросы. Если же вас беспокоят нереализованные амбиции, то бегайте по лестницам, нагрузки такого плана позволяют ощутить целеустремленность.

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