Летающие тарелки

Самое главное в авиационной еде с точки зрения

производителя, кейтеринговой компании, и с точки зрения ее заказчика,

авиакомпании, — это безопасность. 150–300 человек одновременно принимают пищу в нескольких километрах от земли — и с ними после этого не должно произойти

ничего плохого.

Это отнюдь не значит, что вкус неважен, хотя, разумеется, в мире полно малосъедобной авиаеды. Я ее тоже попробовал немало. Совсем недавно летал

в Норильск и из Норильска авиакомпанией NordStar и могу сказать, что у них совершенно чудовищное бортовое питание. Это такой набор питательных веществ,

который проще всего назвать пайкой.

Но и у хороших авиакомпаний, которые уважают своих

пассажиров и работают с приличными кейтерингами, вкус еды всегда оптимальный,

всегда компромисс. К бортовому питанию неприменимы критерии, которые работают

на земле, потому что это специальная, очень технологичная пища, которую делают

специальным образом.

Прежде чем еда попадет на борт, ее, во-первых, нужно

приготовить. Во-вторых, охладить почти до нуля (а часто — и заморозить). В-третьих,

сформировать из отдельных компонентов готовое порционное блюдо и упаковать его.

В-четвертых, дождаться отправки на рейс и попасть на самолет. И, наконец,

в-пятых, на борту еду (если это не холодные закуски) нужно разогреть в специальных печках в течение двадцати-тридцати минут, чтобы привести ее в съедобное состояние.

Кроме того, авиапитание делается массово. Я даже не представлял масштабы производства еды для одного аэропорта, пока не попал на завод (другого слова не нахожу) компании «Аэромар», который делает 95 процентов

бортовой еды для самолетов, вылетающих из Шереметьево . Сейчас это 110–125 тысяч порций ежедневно в зависимости от сезона, но недавно «Аэромар» начал

строить второе производство, рассчитанный еще на 100 тысяч: открылся терминал B,

достраивают третью взлетно-посадочную полосу, самолетов будет еще больше.

Наибольшее впечатление производит цех, где комплектуют рационы

для экономкласса: длинный ряд из сдвоенных столов. Каждое рабочее место

отмечено цифрой. Каждая комплектовщица окружена коробками и подносами, которые

ей подносят и подвозят так называемые бегунки — люди, которые непрерывно

доставляют для комплектации компоненты завтраков, обедов, ужинов. Комплектовщица

же методично формирует запас для одного рейса, потом для другого рейса, потом

для третьего — и так всю смену с перерывом на отдых и столовую.

А еще поражает то, что не видишь: сюда, несмотря, что поставщиков множество, и несмотря на все московские и подмосковные пробки, непрерывно

доставляют продукты, и ни один самолет не улетает без еды.

Авиационная еда — это чудо.