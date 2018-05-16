Датские бизнесмены побывали на «родине вкусного молока» в Воронежской области

Делегация посольства королевства Дания была удивлена масштабами фермы в селе Архангельское. Датские сельхозпроизводители заинтересованы в кооперации с воронежскими аграриями. Об этом глава делегации посольства королевства Дания заявил во время рабочей поездки в Аннинский район. Европейские бизнесмены отправились на самый крупный молочный комплекс в Европе — ферму компании «Молвест» в селе Архангельское. Сейчас там содержатся 5,5 тыс. коров. О родине самого вкусного молока, говорят датчане, слышали, но даже не могли представить её масштабы. На 32 гектарах земли, в восьми огромных корпусах — 5,5 тыс. коров. Надои зашкаливают. В сутки эти буренки дают 90 тонн молока.

— Безусловно, в каждом стаде есть свои коровы-рекордсменки. Девочки Джерси дают на сегодняшний день самые лучшие, порядка 48-50 литров молока в сутки, а девочки Монбельярд дают на сегодняшний день 61-64 литра молока в сутки. Безусловно, Джерси с их жиром и белком, выигрывают практически у всех остальных пород, — рассказала генеральный директор СХП «Молоко Черноземья» Елена Ефимова . Именно к породе Джерси у датчан особое внимание. Ведь родина этих коров — Дания. Их завезли сюда три года назад. Члены делегации интересуются, как прижились маленькие рыжие бурёнки на российской земле, чем их кормят и как содержат.

— Порода Джерси, это сердце Дании, это часть нашей культуры, вот эти маленькие высокопроизводительные коровы. И когда я смотрю на них в России, что они чувствуют себя хорошо, что они дают много молока, я уверен, что у нас всё будет отлично, — отметил международный консультант Дании по растениеводству Кристиан Хальдруп. С компанией «Молвест» датские коллеги сотрудничают не первый год. Но всё равно удивлены скоростью её развития. А с успешным бизнесом всегда приятно выстраивать партнёрские отношения. У датчан есть, чему поучится, утверждает руководство «Молвеста».

— Дания та страна, у которой можно черпать и технологии, и знания, и опыт. Поэтому, я думаю, что у нас очень хорошая синергия будет всеобщая, которая будет работать на положительный результат, — призналась заместитель генерального директора компании «Молвест» Неля Пономарева. Всё молоко с комплекса остаётся исключительно на территории Воронежской области. Из него производят более 200 наименований продукции: кефир, ряженку, молоко, йогурты марки «Вкуснотеево». На прилавках уже появились и новинки сыров — выдержанный, сулугуни и моцарелла. Всё это предложили попробовать иностранным гостям.

— Мы привезли сюда представителей датских компаний, которые очень хотят познакомиться с нашими компаниями, представить им свои разработки и, возможно, какую-то кооперацию наладить в будущем, — сообщил министр-советник по сельскому хозяйству, продовольствию и рыболовству посольства Королевства Дании в РФ Эсбен Джуль Бергманн Шьодт. Самый крупный молочный комплекс в Европе окупится через 10-12 лет, но уже сегодня здесь получают не только качественное молоко, но и чистую прибыль. До конца года в Архангельском планируют увеличить поголовье до 6 тыс. коров. Лариса Кончакова