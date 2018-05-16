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Жительнице Чечни по паспорту скоро исполнится 129 лет
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Жительнице Чечни по паспорту скоро исполнится 129 лет 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
128-летняя россиянка, которая называет себя самой старой женщиной в мире, считает свою жизнь несчастной. Более того, она расценивает долголетие, как наказание от Бога.
Коку Истамбуловой из Чечни 128 лет, если верить ее паспорту, в котором говорится, что она появилась на свет в 1889 году. Естественно, что это делает ее самой старой женщиной в мире и старейший из ныне живущих людей. Впрочем, свой грядущий 129 день рождения женщина называет не иначе, как божьим наказанием. По ее словам, за всю долгую жизнь у неё не было ни одного счастливого дня, и она не представляет, почему живет так долго. Коку отказывается от употребления мяса, но обожает простоквашу и просто верит в Бога, волей которого она и прожила так долго.
Отметим, что эта женщина относится к категории так называемых неподтвержденных долгожителей, чей настоящий возраст невозможно установить с помощью вызывающих доверие документов. Одним из знаменитых «фальшивых» долгожителей в СССР был азербайджанец Ширали Муслимов, который якобы прожил 168 лет. Сама она ссылается на паспорт, в котором указано, что Коку появилась на свет 1 июня 1889 года, но у геронтологов с авторитетом это утверждение вызывает сильный скепсис (в паспорте отсутствует точная дата рождения и отчество женщины). Кроме того, люди еще никогда не жили так долго в новейшей истории, если говорить о долгожителях, чей возраст был подтвержден. Если же верить Коку, то в момент Октябрьской революции ей было 27 лет, на момент окончания Второй мировой войны — 55, а момент распада Советского Союза — 102 года. Сама она вспоминает, как танки немцев проходили мимо ее родного дома в одной из чеченских деревень. Впоследствии ее семья была депортирована вместе со всем чеченским народом в Казахстан и Сибирь. В течение своей долгой жизни Коку потеряла нескольких детей, включая сына, который умер в шестилетнем возрасте. Единственная долго прожившая дочь Тамара умерла 5 лет назад в возрасте 104 лет. Она также лишилась нескольких детей. Отметим, что старейшим подтвержденным долгожителям на нашей планете является француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня, умерев в 1997 году. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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