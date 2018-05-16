Жительнице Чечни по паспорту скоро исполнится 129 лет

128-летняя россиянка, которая называет себя самой старой женщиной в мире, считает свою жизнь несчастной. Более того, она расценивает долголетие, как наказание от Бога.

Коку Истамбуловой из Чечни 128 лет, если верить ее паспорту, в котором говорится, что она появилась на свет в 1889 году. Естественно, что это делает ее самой старой женщиной в мире и старейший из ныне живущих людей. Впрочем, свой грядущий 129 день рождения женщина называет не иначе, как божьим наказанием. По ее словам, за всю долгую жизнь у неё не было ни одного счастливого дня, и она не представляет, почему живет так долго. Коку отказывается от употребления мяса, но обожает простоквашу и просто верит в Бога, волей которого она и прожила так долго.