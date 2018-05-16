Глава Госжилинспекции Подмосковья лично проверил качество ремонта подъезда в Долгопрудном

Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков лично проверил качество исполнения предписания надзорного ведомства о ремонте подъезда дома в Долгопрудном, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как уточняется в материале, нарушение штукатурно-окрасочного слоя стен и потолка выявили при внеплановой проверке дома на улице Академика Лаврентьева, 13. Управляющей компании «ЖилКомСервис» было предписано произвести ремонт в течение трех месяцев.

«При проверке качества выполненного ремонта глава подмосковной Госжилинспекции Вадим Соков и глава Долгопрудного Олег Троицкий отметили высокое качество проведенных работ», — говорится в сообщении.

Помимо стен и потолков в подъезде также полностью отремонтирована и убрана в короба электропроводка. Кроме этого, старые осветительные приборы заменили на новые с датчиками движения. Управляющая организация осуществила промывку и дезинфекцию мусоропровода.

Жители дома также остались довольны результатом ремонта и выразили благодарность Госжилинспекции за оказанную помощь.