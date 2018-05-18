В Озерах по просьбам жителей при ремонте подъездов поменяют почтовые ящики

Жители подмосковных Озер в рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд» контролируют качество выполнения работ, также они выбрали цвет краски и попросили поменять почтовые ящики, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков посетил с рабочим визитом городской округ Озеры, где оценил качество работ, проходящих в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», и встретился с активными жителями, членами совета многоквартирного дома.

«Инициированная губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым программа «Мой подъезд» выводит на качественно новый уровень взаимодействие управляющих организаций, жителей и муниципальных властей. В рамках губернаторской программы собственники получили возможность принятия решений по многим вопросам. Здесь, в Озерах, жители выбрали цвет краски, приняли решение поменять почтовые ящики и контролируют качество выполнения работ в режиме реального времени. Так, в комиссии по приемке работ обязательно входят председатели советов домов», — сказал Соков.

Он отметил, что все это способствует установлению непосредственного, конструктивного контакта жителей и управляющих организаций.

В частности, вместе с главой городского округа Дмитрием Богдановым Соков проверил, как управляющая организация ООО «УК Озеры» осуществляет комплексный ремонт подъездов в доме №46 в поселке Центральной усадьбы совхоза «Озеры». В пятиэтажке 1987 года постройки меняют деревянные оконные блоки на пластиковые, устанавливают энергоэффективные осветительные приборы с датчиками движения, камеры наблюдения и новые входные двери.

Также коммунальщики проводят ремонт перил, напольного покрытия, покраску стен и потолков. Перед началом работ управляющая организация согласовала с собственниками цвета красок для окраски внутренних стен и входных групп. Кроме того, собственники решили еще и заменить почтовые ящики.

На момент визита Сокова ремонт был выполнен в полном объеме в первом и втором подъездах. В остальных четырех они продолжаются. Качество работ, которые провела «УК Озеры», практически не вызвало замечаний главного жилищного инспектора Подмосковья. Мелкие недочеты коммунальщики устранили прямо на месте.

Программа «Мой подъезд» была введена губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Она подразумевает ремонт подъездов жилых домов в Подмосковье с помощью финансовых вливаний местного и областного бюджетов, управляющих компаний и собственников жилья. В случае согласия на участие собственники доплачивают не более 5% от полной стоимости ремонта.