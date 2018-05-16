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Окурок в упаковке листового чая обнаружила тюменка, вернувшись из магазина домой
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Окурок в упаковке листового чая обнаружила тюменка, вернувшись из магазина домой 

72.ru 52 минуты назад
Фото: 72.ru
О необычной находке в чае, купленном в гипермаркете «О`КЕЙ » на Широтной, рассказал 72.ru тюменец Максим Рабченюк. Его жена, придя домой с покупками, как раз и заметила окурок среди чайных листьев, когда открыла упаковку. — Минут через 40 после этого жена вернулась в магазин, где ей безо всяких споров предложили решить вопрос мирным путём. Обменять бракованный товар на аналогичный либо вернуть деньги, — уточнил наш читатель, приславший фотокадры неудачной покупки. Представители сети продуктовых гипермаркетов ответственность с себя не снимают, пообещав разобраться в причинах случившегося. И хотят лично извиниться перед супругой Максима.
На фото отчётливо видно, что упаковка закрыта. Как туда попал окурок, будет объяснять представителям торговой точки производитель чая  — Сожалеем, что наш покупатель столкнулся с такой проблемой. По нашим данным, в информационном пункте нашего гипермаркета был оформлен возврат денежных средств за эту покупку. Все товары в магазинах нашей сети проходят обязательную проверку качества, поэтому подобные ситуации у нас происходят крайне редко. Именно с этим чаем ранее ни разу не было проблем. Мы в срочном порядке сообщили о произошедшем поставщику. И несмотря на то, что покупатель не стал писать претензию, по данному случаю будем разбираться с производителем, — заверила нас руководитель PR-направления ГК «О’КЕЙ» Ирина Цеплинская.
Предлагаем узнать или вспомнить и о других неожиданных находках, которые горожане обнаружили в купленных продуктах. В феврале этого года тюменец обнаружил в булке хлеба металлический болт, а месяцем ранее горожанка обнаружила в ветчине кусок острого металла, похожий на наконечник гвоздя или иглу. Тюменка по счастливой случайности не съела бутерброд с опасной «добавкой». Ещё один неприятный сюрприз поджидал уже другую жительницу нашего города в брикете сливочного масла. Увидеть там гайку за завтраком она уж точно никак не ожидала. Оригинал материала: https://72.ru/text/gorod/393156839682048.html?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=72
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