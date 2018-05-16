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Почему беречь нужно именно зеницу ока
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Почему беречь нужно именно зеницу ока 

Кириллица 50 минут назад
Фото: Кириллица
Иносказательное выражение «беречь, как зеницу ока», которое употребляется в речи, в качестве совета оберегать что-то, как самую значимую ценность, имеет весьма древние корни.
Впервые эта фраза встречается на страницах библейской книги Второзаконие, а именно в той части данного ветхозаветного тома, где повествуется о деяниях пророка Моисея. Строка, в которой отмечено, как Господь опекал еврейский народ во время его хождения по пустыне, гласит: «Он его защищал, заботился о нём, словно зеницу ока берег».
Вся сложность понимания этого библеизма заключается в том, что звучащие в ней слова дошли до нас в первоначальной церковнославянской форме: «зеница» — не что иное, как зрачок, а «око»— глаз. Иными словами фразеологизм «беречь, как зеницу ока» можно перевести как «беречь, как зрачок глаза».
Испокон веков зрению придавалось огромное значение, поскольку считалось, что в глазах отражается душа, которая связывает человека с Богом. Глаза выступали в роли одной из главенствующих ценностей в повседневной, общественной и религиозной жизни человека.
Потеря зрения в прямом смысле означала физическую беспомощность, а в переносном — жизнь во тьме без возможности видеть свет божий. Этим объясняется жестокий древний обычай выкалывания глаз врагам, обреченных таким образом на телесные и духовные муки.
В современном лексиконе оборот «беречь, как зеницу ока» ассоциируется с необходимостью изо всех сил сохранить нечто важное, что имеет для человека такое же решающее значение, как зрачок для глаза.
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