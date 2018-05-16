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Аргентинцам выдали инструкции по общению с русскими девушками
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Аргентинцам выдали инструкции по общению с русскими девушками 

Вести.Ru 41 минуту назад
Представители аргентинской футбольной ассоциации выдали местным болельщикам, фанатам и журналистам инструкцию по тому, как вести себя по приезду на Чемпионат мира по футболу в России. В брошюре оказалась глава, в которой рассказывалось, как знакомиться с русскими девушками, сообщает ESPN.
В инструкции было написано, в частности, что россиянки любят опрятных, внимательных и чутких мужчин, которые не зациклены на себе и ценят в девушке, прежде всего, личность. Аргентинцам посоветовали избегать вульгарностей и не начинать общение с разговора о сексе.
Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial pic.twitter.com/aWT4FrfCie
— Nacho Catullo (@nachocatullo) 15 мая 2018 г.
Автора брошюры Эдуардо Пенниси заявил, что никакого злого умысла при составлении инструкции у него не было. Мужчина всего лишь хотел, чтобы пребывание его соотечественников в России оказалось максимально приятным.
Тем не менее, как только в пособии обнаружили сомнительную главу, раздаточные материалы тут же попросили вернуть, а в отношении ее составителей начали расследование. Власти хотят выяснить, кто допустил наличие главы о русских девушках в инструкции.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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