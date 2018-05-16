Народный календарь. 17 мая. Время бить баклуши

В этот день принято вспоминать Святую Пелагею (мученицу Пелагею Тарсийскую), заступницу птиц и невинных девушек.

Вы будете разочарованы, но мы советуем вам не бездельничать, а именно бить баклуши — заготавливать аккуратные чурочки из клена, березы или липы. Как делали издревле в этот день наши многоумные предки, чтобы потом из чурочек-баклуш красивые ложки резать. Расписная ложка, как символ зажиточности и сытости, была и лучшим подарком, и украшением собственного дома. Также было принято носить ложку с собой, в специальном футляре или прямо в сапоге. Мало ли в какой обстановке аппетит проснется, угостить кто захочет — а твоя ложка уже при тебе, заставлять ждать никого не надо.

Вспоминать 17 мая принято Святую Пелагею (мученицу Пелагею Тарсийскую), заступницу птиц и невинных девушек. В прохладе майских вечеров так радостно слушать песни и тех, и других. Если, конечно, не грянут майские грозы. А, судя по многолетнему народному опыту, настоящие грозы начинались как раз 17 мая.

Чтобы выгнать из садов насекомых-вредителей вместе с другой нечистой силой, русские крестьяне прибегали к другому проверенному народному способу — водружали на грядки перевернутые вверх дном треснутые глиняные горшки с крапивой, выдранной с корнем. Вот дотронется какой-нибудь нечистый до такого горшка, обожжется и покинет ваши любимые угодья безвозвратно. И светлое будущее обязательно сложится.

Именины в этот день у Пелагеи, Антона, Никиты, Николая, Марии, Кирилла.

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