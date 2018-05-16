Детеныша африканского трубкозуба впервые показали в Пражском зоопарке

Гости Пражского зоопарка буквально плачут от умиления. На публике впервые появился очаровательный малыш африканского трубкозуба.

Свиной пятачок, заячьи уши и хвост кенгуру. На это нелепое существо нельзя смотреть без улыбки. Детенышу три недели, но в свет он вышел только сейчас. Наблюдать за ним можно через небольшое окошко и всего четыре часа в день. Трубкозуб считается одним из лучших в мире «землекопов»: метровую яму он может вырыть всего за пять минут. Бодрствует в темное время суток, за ночь может пройти до 30 километров и съесть 50 тысяч термитов.

«Пока наш малыш пьет материнское молоко, но уже скоро мы введем в его рацион мясо-овощное пюре и особый деликатес — мучных червей», — сообщила пресс-секретарь Пражского зоопарка Ленка Пасторчакова.

В этом году африканского трубкозуба впервые могут увидеть и посетители Московского зоопарка.

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