Пиппа Миддлтон развеяла слухи о своей беременности

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

В конце апреля, когда герцогиня Кэтрин готовилась к появлению на свет малыша Луи, ее младшая сестра Пиппа дала повод сплетникам поговорить о своей возможной беременности. Но за последующие несколько недель таблоиды так и не смогли найти ни подтверждения, ни опровержения этим слухам. Однако в минувший вторник Пиппа была замечена на прогулке в платье, развеявшем все сомнения: первенца младшая сестра британской принцессы и ее супруг, бывший автогонщик Джеймс Мэттьюз , пока не ждут.

И это после того как различные британские источники от The Sunday Express до Daily Mail распространили новости о том, что «Пиппа радостно сообщила своей сестре Кейт, что находится на 12-й неделе беременности»… Впрочем, Пиппу винить нельзя: масла в огонь подлил ажиотаж вокруг герцогини Кембриджской, недавно ставшей мамой вот уже в третий раз, да и сами супруги Мэттьюз не раз говорили, что готовы «к пополнению в семействе» и начали «задумываться о детях» еще до свадьбы в мае прошлого года. Так что, хотя и 34-летняя Пиппа пока еще не ждет первенца, появление племянника у принца Джорджа, принцессы Шарлотты и маленького принца Луи все же не за горами.

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