«Я чуть не угробила своего ребенка!»

Кормила на убой

Евгения, 28 лет:

Мой ребёнок с рождения любил поесть: и в роддоме сразу грудь взял, и «прикорм» потом зашёл на ура. Он сметал с аппетитом даже горькую кашу на смеси для аллергиков! Пугало одно: когда порция кончалась, Сеня закатывал истерики, требуя ещё. Бабушка (моя мама) стала меня «пилить»: «Он не наедается, тебе жалко дать ребёнку побольше? Хватит морить его голодом!».

Я уступила: перестала отмерять порции в граммах, а кормила, пока сын открывал рот. Так он мог съесть за раз 5-6 банок овощного салатика!

Сначала всё шло хорошо, но где-то через неделю случился страшнейший запор, а затем и рвота, у малыша раздулся животик, он кричал всю ночь! Итог: «скорая» и 10 дней в больнице — ЖКТ не справился с таким количеством пищи. Врачи крутили пальцем у виска, когда я доказывала, что всего лишь хотела как лучше…

В теплом гнездышке

Альбина, 23 года:

Когда родилась Ева, я «подсела» на «мамские» форумы. Думала, там — идеальные мамы, которые знают о детях всё… Посоветовалась с ними и насчет зимней одежды. Одна мама рекомендовала комбинезон с 300 г утеплителя, другая подсказала купить конверт из овчины в коляску. Денег мы не жалели — купили всё, что мне насоветовали!

В итоге на первой прогулке в -3°C на Еве был хлопковый слип, флисовый костюмчик, зимний комбинезон, а в коляске дополнительно грел тот самый злосчастный конверт… Сейчас я понимаю, какой это был кошмар!

Через 20 минут дочка проснулась и стала кричать. Ей явно было жарко, и конверт я всё-таки убрала. Мы гуляли ещё 2 часа, а раздев дома Еву, я увидела, что её тело мокрое и холодное! К вечеру поднялась температура под 40, и нас увезли в больницу. Оказалось, дочь сильно вспотела, а затем насквозь промёрзла! Две недели в стационаре стали мне наукой на всю жизнь…

Болтала в режиме радио

Елена, 31 год:

Дети моей сестры поздно заговорили. Мне казалось, она сама виновата — мало с ними занималась. Я думала: «Буду идеальной матерью, и мои заговорят вовремя!»…

Со своей Олечкой я начала болтать ещё в роддоме. Называла ей все предметы вокруг, проговаривала свои действия, пела, читала стишки и потешки… Но к году вся семья заметила, что конкретно меня дочь не слушает.

Папа просит дать игрушку — даёт, бабушка зовёт — она подходит, а на меня ноль внимания. На слово «нельзя» она реагировала, если его говорил кто угодно, но не я.

Как-то мы были дома одни. Оля подошла к гладильной доске, откуда свисал провод от утюга. Я поняла, что она вот-вот за него дёрнет, закричала: «Нельзя!» — но дочь будто не слышала! Ожоги, ушиб головы… Это был самый страшный день в моей жизни. Как выяснилось, из-за моей постоянной болтовни дочь воспринимала мой голос как фоновый шум.

Оставила без присмотра

Анна, 25 лет:

У сына был гипертонус ног. Массажи, бассейн — всё без толку. Он поздно стал переворачиваться, долго не ползал, не говоря о том, чтобы встать на ножки. Чего я только не наслушалась от родственников! И мать я плохая, и ребёнком не занимаюсь, и во время беременности питалась неправильно…

Наконец попался хороший ортопед, который показал комплекс упражнений и простые массажные движения, которые я стала делать до 3 раз в день.

И как-то утром увидела, что Лёша стоит в кроватке на ножках! Это я, я его вылечила! Назло скептикам решила заснять этот момент и выложить фото в Инстаграм.

Но стена за кроваткой показалась мне некрасивой, и я поставила Лёшку на подоконник… Это была роковая ошибка! Я отвернулась на секунду, чтобы взять телефон, и услышала грохот — мой девятимесячный сын лежал на полу без сознания. Травма черепа, сотрясение мозга, вывих ручки…

В больнице и в полиции мне потом так и сказали: «В погоне за идеальностью вы чуть не убили ребёнка».