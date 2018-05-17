Больше инициативы и меньше глупых вопросов: к чемпионату мира по футболу аргентинцев обучили правилам знакомства с русскими девушками

В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, аргентинский болельщиков обучили знакомству с русскими девушками. Аргентинская футбольная федерация выпустила буклет на два листа, в котором рассказывается, как нужно находить общий язык с русскими красавицами. Молодым людям рекомендовано следить за собой, уважительно относится к собеседницам, быть веселыми, а также не задавать глупых вопросов. Особое внимание авторы уделили инициативе. Согласно буклету, русские девушки любят проявления активности от мужчин, но при этом аргентинцам не стоит много говорить о себе.

Оказалось, эти рекомендации были написаны еще три года назад одним аргентинским блогером. Текст почти без редактуры и включили в буклет по соблазнению русских красавиц.

А ты согласна с правилами знакомства?

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Фото:Shutterstock