Лунный посевной календарь на 17 мая 2018 года

3 лунный день, растущая Луна в Близнецах.

Знак Близнецов

Хорошее время для посева и посадки лиан, вьющихся и стелющихся растений. Допускается посев зеленных культур, в том числе в домашний огород. Кстати, если у вас пока нет земельного участка, вполне реально выращивать зелень, овощи и даже землянику на подоконнике. Все тонкости обустройства и агротехники можно изучить в Школе домашнего огорода (обучение бесплатное).

Отличная пора для прополки, удаления корневой и штамбовой поросли (не позволяйте деревьям бесполезно растрачивать силы), сухих побегов, сломанных веток. Можно проводить прищипывание: подробнее об альтернативных способах обрезки (отгибание веток; ослепление почки; выломка побегов) рассказано в этом материале.

Хороший день для покоса: траву соберите, высушите и используйте в качестве мульчирующего материала (например, для профилактики фитофтороза при высадке рассады томатов желательно замульчировать почву, чтобы при поливе земля не попадала на листья). Отличная пора для борьбы с сорняками (кстати, они могут принести немалую пользу!), сполотую траву можно отправить в компост или использовать для приготовления жидкого зеленого удобрения.

Заготавливайте на зиму зелень, варите весеннее варенье, максимально используйте целебные свойства дикоросов (салаты и заготовки). Продолжайте пополнять запасы лекарственного сырья цветками и побегами целебных растений (чтобы они не потеряли полезные свойства, собирайте и сушите их правильно!).

Не рекомендованы посадки и пересадки травянистых растений.

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