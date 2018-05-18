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Xiaomi назначила дату анонса своего юбилейного флагмана
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Xiaomi назначила дату анонса своего юбилейного флагмана 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
Компания Xiaomi раскрыла дату следующего большого анонса. Он приурочен к восьмой годовщине с момента основания компании в 2010 году и состоится 31 мая в Шеньчжене.
Как указывают многочисленные намёки, оставленной компанией и топ-менеджерами в социальных сетях, на сайте и в приложении Xiaomi, на мероприятии можно ожидать дебют «юбилейного» смартфона Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition.
По одной из версий, Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition представляет собой переименованную модель, ранее известную как Xiaomi Mi 7. По другой, компания представит на мероприятии и Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition, и Xiaomi Mi 7, а также фитнес-трекер Mi Band 3. В прошлом году Xiaomi выпустила в мае Mi Max 2, в связи с этим фанаты надеются ещё и на дебют Mi Max 3.
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