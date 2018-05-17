Близнецы после рождения отказались расставаться друг с другом

В американском городе Орландо, штат Флорида, новоиспеченный отец Дан Лайман снял на видео удивительные кадры — едва появившиеся на свет близнецы Уэстон и Калеб уже с рождения не могут оторваться друг от друга. Об этом сообщил ABC.

На кадрах видно, что младенцы начинают плакать сразу после того, как медики разлучают их и пытаются унести даже на небольшое расстояние.

Однако, если малыши оказывались рядом, то плач мгновенно прекращался.

По словам Лаймана, его супруга не присутствовала во время съемки. Однако когда женщина увидела кадры, то пришла в восторг.

«Она была очень благодарна за это видео. У нас обоих все еще текут слезы, когда смотрим на эти кадры», — отметил Лайман.

Жительница США 32‐летняя Даниэль Дик отказалась от лечения рака, чтобы родить здоровых детей. Через десять месяцев после рождения близнецов девушка умерла.