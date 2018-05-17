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Хабаровчан приглашают на «День семьи» в зоосад
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Хабаровчан приглашают на «День семьи» в зоосад 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В преддверии Международного дня семьи сразу в двух семьях зоосада «Приамурский» появились на свет малыши. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», у северных оленей Толбачика и Милы родилась девочка, в скором времени ожидается появление на свет детеныша у еще одной самки, а у амурских лесных котов Симки и Маркиза, возможно, сразу несколько котят. Сколько их точно, определить пока нельзя, кошка еще не выходит из своего домика.
— Кстати, рождение оленят в нашем зоосаде стало возможно после того, как с помощью председателя Законодательной думы Сергея Луговского, к нам вертолетом из Камчатки доставили самца оленя. И вот, начиная с 2014 года, в зоосаде появились 6 оленят, причем, как правило, это пара — мальчик и девочка, — рассказывает сотрудник зоосада «Приамурский» Алена Федосеева.
Как напоминает информационное агентство, этой весной на свет также появились медвежата у уже известной многим косолапой пары Маши и Балу.
— Сначала они прятались за маму и стеснялись посетителей, а сегодня они вовсю веселятся и шалят. Также с удовольствием общаются и позируют нашими гостям и лисята, родившиеся у пары серебристо-черных лисиц, — добавила Алена Федосеева.
20 мая зоосад «Приамурский» приглашает хабаровчан на «День семьи в Зоосаде». С 14 до 16 часов посетители смогут поучаствовать в шоу-программе, викторинах и мастер-классах, выиграть призы и пройти по познавательному-развлекательному маршруту с юными экскурсоводами.
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