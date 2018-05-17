Так вот для чего эта дырочка: 10 привычных вещей, об истинном назначении которых мы не знали

Все-таки наш мир удивителен и мы еще многого не знаем. Мы говорим даже не о неизведанных местах глубоко в джунглях или под водной толщей океана, неизвестных племенах, которым неведомы как блага, так и проблемы цивилизации.

Нет, мы говорим о простых и привычных вещах, которые каждый из нас использует ежедневно и даже не догадывается об их оригинальном назначении. А надо бы.

Источник: Bright Side

Помпоны на шапках

В наши дни помпоны считаются аксессуарами, но история их происхождения берет начало в XVIII веке. Французские моряки носили шляпы с помпонами, чтобы защитить голову при ударе о низкие потолки нижней палубы. Позднее помпоны можно заметить в военном обмундировании различных армий. В то время по их цвету и форме можно было отличить простого солдата от офицера и узнать о его принадлежности к тому или иному полку и роду войск.

Квадратное отверстие на палочке Chupa Chups

Многие считают, что дырочка предназначена на тот случай, если ребенок проглотит ее: отверстие позволит ему дышать (как и в случае с колпачком для шариковой ручки). На самом деле эту функцию выполняет полая палочка. А квадратное отверстие сбоку удерживает леденец. Когда палочку опускают в жидкую массу, отверстие заполняется первым и застывает, надежно прикрепляя Chupa Chups.

Стрелки на брюках

Если вы подумали, что стрелки изначально не являлись модным атрибутом, то вы правы. В конце XIX века европейские швейные фабрики большую часть продукции экспортировали, и, чтобы уместить побольше товара на корабле, одежду так сильно спрессовывали, что от появлявшихся стрелок избавиться было очень сложно.

Загадочный «кармашек» на женских трусиках

Внутренний слой как мужского нижнего белья, так и женского делается из специального мягкого материала. Не знаем, какие были у вас предположения, зачем же нужен этот кармашек. Кто-то в школе думал, что туда можно прятать презервативы или прокладки.

На самом деле все намного проще. Это дополнительный кусок натуральной ткани для поддержания здоровья интимных частей тела, потому что те материалы, из которых шьют сегодня белье, этому не способствуют. При пошиве невозможно оба шва сделать внутренними, поэтому один шов не зашивают — и получается что-то вроде кармана.

Кожаный ромб на рюкзаке

Сейчас этот «пятачок», как многие его называют, рассматривается опять же как аксессуар. Однако раньше через него продевали веревки, карабины и привязывали дополнительное оборудование во время походов и скалолазания.

Отверстие между объективом камеры и вспышкой на iPhone

Немногие знают, что эта маленькая дырочка на самом деле микрофон. Он подавляет посторонние шумы при записи и помогает Siri распознавать акценты.

Цифра 57 на стеклянных бутылках кетчупа Heinz

Наверняка вы думали, что это дизайн такой или количество используемых ингредиентов, а может, отсылка к какой-то дате. Однако, если кетчуп никак не спешит оказаться в вашей тарелке, наклоните бутылку и стукните ладонью по этой цифре.

Символ контейнера и цифра

На любой упаковке косметической продукции, будь то тени для век или пудра, стоит вот такое изображение контейнера и символ 6M, 12M или 24M. Эти цифры обозначают срок хранения продукта в месяцах после вскрытия.

Сменные лезвия для канцелярского ножа

Затупившееся лезвие в ноже можно заменить, отломив секцию. Если правильно делать, то это неопасно — выдвиньте затупившееся лезвие и отломите его с помощью клипера, который крепится внизу ножа.

Переключатель на зеркале заднего вида

Благодаря этой кнопке водитель в ночное время не ослепнет от фар едущей позади машины. Зеркала заднего вида имеют два отражающих покрытия, и вы можете переключать их нажатием этой кнопки.