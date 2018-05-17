Пелагея: Когда покидаю дочь, меня начинает глодать чувство вины

Пелагея рассказала в интервью Sobesednik.ru о радостях материнства и о семейной жизни с хоккеистом Иваном Телегиным

Два года назад Пелагея втайне вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина, а в начале 2017-го в их семье родилась дочка Таисия. Однако в марте этого года поползли слухи о том, что звездный брак трещит по швам: в сети появились фото Телегина в обнимку с новой девушкой, а Пелагея же категорически отказывалась разговаривать о личном. Но на днях пара вместе посетила премьеру нового шоу OVO от Cirque du Soleil в ДС «Лужники». И судя по поведению супругов, в семье у них полный порядок: Иван буквально не отпускал от себя супругу ни на шаг, а Пелагея, пребывая в великолепном расположении духа, не снимала улыбку со своего лица и даже поделилась с нами парой секретов из личной жизни.

— Я настоящий фанат Цирка дю Солей, смотрела все шоу, которые приезжали в Россию, — призналась Пелагея. — Это совершенно другой, новый вид циркового искусства. Очень хочется вставить какие-то элементы в свои выступления, но чувствую, что после первого же сальто больше не встану (смеется).

— Где вы еще черпаете вдохновение?

— В своей семье. Она — мой живительный источник, сделавший меня сильнее. Я очень надеюсь, что у нас обоих хватит сил и мы всегда будем помнить, насколько мы дороги друг для друга. Я давно искала такого человека, как Ваня, чтобы мы с ним были на равных, чтобы мне было с ним интересно. Мне кажется, любовь — это про действие, когда сама хочешь постоянно что-нибудь сделать для любимого человека. И у нас именно так.

— Почему вы не взяли Тасю сегодня?

— Она же еще маленькая и не высидела бы, а хочется тоже получать впечатления и вдохновляться шоу. Мы оставили ее сегодня с няней, но делаем это очень редко, так как стараемся все свободное время проводить с ней, а когда не можем, то помогают родители.

— Как изменилась ваша жизнь, когда стали мамой?

— Поменялось буквально всё: жизнь поделилась на «до» и «после». И хотя от выступлений пока не отказываюсь, все же это моя работа, но начинает глодать чувство вины, что приходится ее оставлять. Главное, найти баланс между работой и семьей, так как семья — это все равно самое важное.

— Дочка похожа на вас?

— Абсолютно нет! Это, наверное, какая-то шутка судьбы, что у такого веселого и улыбчивого человека, как я, родилась такая суровая дочь. Иногда шутишь-шутишь с ней, щекочешь-щекочешь, сама уже хохочешь, а у нее даже намека на улыбку нет. Это абсолютно другой человек, непохожий на меня.

— Все ей разрешаете или, бывает, наказываете?

— Вот чего-чего, а сесть мне на шею я ей точно не дам: стараюсь не баловать дочь. Ведь передо мной стоит задача вырастить адекватного человека, и я все для этого сделаю. Конечно, ограничиваемся лишь словами — никакого рукоприкладства.

— Удивляет она вас?

— Удивляет ежедневно: Тася уже вовсю бегает и говорит, а недавно начала даже играть с папой в футбол. Наверное, вырастет футболисткой. Хотя, признаться, мы ей еще клюшку не давали пока, так что все впереди (смеется).