Пелагея посетовала, что дочь совершенно на нее не похожа

Известная певица Пелагея в январе 2017 года впервые стала матерью, подарив своему супругу, хоккеисту Ивану Телегину , дочь Таисию. А в недавнем интервью рассказала о том, какой же растет ее малышка, посетовав при этом, что кроха на нее совершенно не похожа.

Это, наверное, какая-то шутка судьбы, что у такого веселого и улыбчивого человека, как я, родилась такая суровая дочь. Иногда шутишь-шутишь с ней, щекочешь-щекочешь, сама уже хохочешь, а у нее даже намека на улыбку нет. Это абсолютно другой человек, не похожий на меня,

— поделилась Пелагея с изданием «Собеседник»

Напомним, Пелагея и ее избранник Иван Телегин сыграли тайную свадьбу летом 2016 года. После чего артистка надолго пропала из виду, а в конце января 2017 года родила дочку, малышку назвали Таисией.

Фото: Legion-media.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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