Ещё
«Шутка судьбы»: Пелагея пожаловалась на маленькую дочь
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Шутка судьбы»: Пелагея пожаловалась на маленькую дочь 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Певица Пелагея откровенно рассказала о своей дочери. Исполнительница призналась, что малютка Таисия совсем непохожа на свою звездную маму.
Артистка поведала, что материнство разделило ее жизнь на «до» и «после», теперь ее постоянно «глодает» чувство вины из-за того, что выступления отнимают так много времени от дочери. Семья для Пелагеи важнее карьеры.
Певица отметила, что Таисия растет в строгости, родители не балуют малышку. «Вот чего-чего, а сесть мне на шею я ей точно не дам: стараюсь не баловать дочь. Ведь передо мной стоит задача вырастить адекватного человека, и я все для этого сделаю. Конечно, ограничиваемся лишь словами — никакого рукоприкладства», — поведала звезда.
Исполнительница с грустью добавила, что ребенок почти ничего не унаследовал от звездной родительницы. «Это, наверное, какая-то шутка судьбы, что у такого веселого и улыбчивого человека, как я, родилась такая суровая дочь. Иногда шутишь-шутишь с ней, щекочешь-щекочешь, сама уже хохочешь, а у нее даже намека на улыбку нет. Это абсолютно другой человек, непохожий на меня», — поделилась Пелагея.
По словам исполнительницы у девочки есть склонности к спорту. «Тася уже вовсю бегает и говорит, а недавно начала даже играть с папой в футбол. Наверное, вырастет футболисткой. Хотя, признаться, мы ей еще клюшку не давали пока, так что все впереди», — со смехом добавила звезда в беседе с Sobesednik.ru.
Добавим, что певица и ее супруг, известный хоккеист Иван Телегин стали родителями в январе 2017 года. Артистка подарила мужу дочь Таисию. Знаменитости предпочитают не афишировать подробности своей частной жизни. Несмотря на усилия, многочисленные журналисты так и не разжились фотографией малышки.
Дни.ру: последние новости
Малахов столкнул лбами искалеченную мужем россиянку и ее свекровь 16-летняя девушка похоронила отца-миллиардера и закатила вечеринку Жена-старушка отправила мать Гогена Солнцева в больницу
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке8
Семенович встала в «неудачную» позу4
Американка облегчила невестам страдания в туалете4
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»3
Раскрыты неожиданные данные о сексе в браке5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
00:15
Алеся Кафельникова удивила своим бюстом
Звёзды
00:17
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке
Звёзды
00:15
Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера
Звёзды
01:00
Семенович встала в «неудачную» позу
Звёзды
06:59
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение