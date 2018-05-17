Что русские думают о женщинах разных народов

Жить со стереотипами намного легче, чем пытаться разобраться в тонких нюансах жизни женщин в разных странах. Отрицательных стереотипов намного больше, чем положительных. Японка — послушная, англичанка должна обязательно есть на завтрак овсянку, и быть чопорно-холодной леди, американки — феминистки и явно грешат с употреблением фаст-фудов.

В культуре

К мусульманкам применяются в основном религиозные стереотипы, а жизнь европейских женщин молва «прикрепила» к социальным. Праотцами стереотипов, в основном, были мужчины. Иногда стереотипы появляются благодаря фильмам. Актер Армен Джигарханян давал советы Михаилу Боярскому в фильме «Собака на сене» в веселой песенке: «Девушка стройна, мы скажем — мощи. Умницу мы наречем уродкой. Добрую объявим сумасбродкой. Скажем про веселую — под мухой. Пухленькая — скоро лопнет с жиру. Щедрую перекрестим в транжиру».

Рождение стереотипов

В русском обществе с помощью писателей стал появляться определенный взгляд на европейских женщин. Знаменитый русский историк Николай Карамзин , совершая путешествие по европейским странам, написал впоследствии книгу воспоминаний, где, в частности, указал, что в Германии, а точнее — в Берлине много женщин, которые прямо на улицах предлагали свои услуги. Не понравились русскому путешественнику и английский женщины, которых он упрекнул в холодности, чопорности и равнодушии. Одна из причин этого, по мнению Карамзина, в промозглом климате. Ивану Тургеневу немецкие женщины тоже пришлись не по вкусу.

Стереотипы о немецких женщинах

Маркс определили стереотип немецкой женщины тремя словами — кухня, дети, церковь. Но время наложило свой отпечаток на жизнь немецких женщин. Появились новые клише. Одно из них — немецкие женщины очень экономны. Это во многом соответствует действительности. Еще одно распространенное мнение русских о немецких женщинах — они любят пиво, особенно на праздник Октоберфест. Большая часть немецких женщин чистоплотные. У немецких женщин нет комплексов. Очень часто можно сегодня встретить немок, которые любят загорать без верха. Мужчины и женщины ходят вместе в баню или сауну. Этот стереотип также правдив. Правда, для женщин все же выделяют отдельные дни, как правило, это выходные дни, когда они могут попариться без мужчин.

Американки-феминистки

Большой размер стопы, низкий лоб, высокий рост, избыточный вес, отсутствие косметики, непонятные наряды, не умение следить за модой — самые расхожие стереотипы об американских женщинах, которых считаются крайне уверенными в себе особами. Американки редко красятся. Огромное значение придается уходу за зубами.

Они делятся на две категории: в первую попадают те, кто примерно к 25 годам обзаводится кучей детей и весом под 100 килограммов и больше. Вторая категория американок — это карьеристки, на первом месте у них стоит погоня за финансовым благополучием. Эмансипация вошла в легенду, женщины идут по жизни наравне с мужчинами, которые разучились делать комплименты, не дарят цветы, не подают руку, опасаясь быть отвергнутым. Всегда улыбаться, говорить людям приятные вещи — вот основные стереотипы об американках.

Служение мужчине-господину

Особые стереотипы сложились в отношении мусульманок. Если в отношении европейских и американских женщин сложились, в основном, социальные стереотипы, то к женщинам из стран Исламского мира относятся через призму религиозных стереотипов. Этот стереотип стоит на самом первом, почетном месте. Согласно учению Конфуция, женщина является покорной служанкой воли не только своего мужа-господина, но и всех мужчин — брата, отца. Одеваются представительниц

ы прекрасного пола, достигшие возраста половой зрелости, обязательно в платок или носят хиджаб, оставляя открытыми только лицо или кисти рук — так подчеркивается женское целомудрие.

Немало женщин Востока пытались разрушить возникшие стереотипы. В большинстве случаев это делали женщины — представительниц

ы высшего класса, которые получали со стороны прессы благожелательные отклики, но в обществе не находили поддержки. Недавний отказ принцессы Саудовской Аравии от ношения абайи — закрытого платья — был единичным шагом в ее стране.

«Холодные» объятия

Немало предрассудков связано с отношением к женщинам крайнего Севера, которые в давние времена были вынуждены обновлять кровь своего народа весьма странным для европейского мужчины способом: считалось, что каждый путешественник должен был выполнить почетную обязанность — лечь в постель с эскимосской женщиной. Такая традиция имеют под собой одно-единственно

е объяснение — таким образом, малочисленные народы пытались сохранить свой род и обезопасить его от генетических заболеваний, передаваемых через родственников. В воспоминаниях путешественников можно найти еще один распространенный стереотип об экзотическом способе ухода за собой: женщины были вымазаны жиром для того, чтобы сохранить свою кожу от обморожения при минус 40-50 градусов по Цельсию.

Жаркие страны — экзотические стереотипы

Коренные жительницы Африки могли порадовать своим внешним видом только своих мужчин, а у приезжих они вызывали любопытные взгляды: наряды, атрибуты, украшения — все это вызывало неподдельный интерес. Да и какого могут оставить равнодушным длинные шеи, которые вырастают у некоторых женщин не от природы, а от того, что с пятилетнего возраста на шею девочек вешаются латунные кольца — шея получается около 30 сантиметров. Женщины племени мурси в губу вставляют кольцо, а потом маленькую тарелочку, диаметр которой достигает 10-15 сантиметров. В Кении женщины вставляют в ухо тяжелые предметы для того, чтобы мочки ушей были как можно длиннее.