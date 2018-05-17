Угрожает ли в этом году урожаю картофеля нематода?

Последние годы в преддверии посадок картофеля часто говорят о болезни, которая поражает урожай — нематоде. Эта зараза очень жизнеспособна и может поражать молниеносно огромные территории.

Золотистая картофельная нематода — это заболевание урожая картофеля и томатов, которое вызывается опасным возбудителем — круглыми микроскопическими червями нематодами. При поражении растения отстают в росте, листья приобретают бледную окраску, скручиваются и постепенно увядают.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, заметить вредителя можно уже в середине июля, когда на корнях картофеля появляются мелкие, размером с маковое зерно, округлой формы гельминты, микроскопические черви. Они могут быть белого, желтого или золотистого цвета, а, превращаясь в цисты -отмершие самки с жизнеспособными содержимыми внутри яйцами и личинками, становятся коричневыми или темно-бурыми. Осенью цисты отделяются от корней в почву, где и зимуют. В таком состоянии цисты без растения-хозяина способны сохраняться до 8 лет. Весной из одной самки выходит до 200 личинок, которые начинают активно питаться соками растений.

С каждым годом очаг заражения нематодой расширяется, поражая урожай садоводов. Распространяется нематода преимущественно с частицами почвы на семенном материале, инвентаре, обуви и талыми водами.

Сейчас золотистая картофельная нематода распространена на территории 20 районов Бурятии, а также в Улан-Удэ.

«Всего в республике действуют 1148 очагов на общей площади около 204,1 гектара, в том числе заражено 1137 личных приусадебных участков. На сегодня установлено 135 карантинных фитосанитарных зон и введен карантинный фитосанитарный режим на площади около 437 тысяч гектаров», — уточняется в сообщении.

Существует несколько методов борьбы с картофельной нематодой. Так специалисты советуют выращивать устойчивые к нематоде сорта картофеля, например, «Антонина» или «Розара». Также необходимо на посадочном участке чередовать картофель с другими сельскохозяйственными культурами: капустой, укропом, морковью, редисом, горохом, клевером, многолетними травами. Нужно и бороться с сорняками, особенно из семейства паслёновых. При обнаружении зараженных растений, их следует удалить с поля и сжечь. Осенью при уборке картофеля необходимо удалить ботву с участка и тоже сжечь. Известно, что органические удобрения — навоз, куриный помет снижают численность паразита и поддерживают жизнедеятельность растений. После работы на зараженном участке, чтобы не распространять нематоду, необходимо проводить очистку и дезинфекцию обуви и сельскохозяйственного инвентаря.