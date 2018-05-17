Ещё
Угрожает ли в этом году урожаю картофеля нематода?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Угрожает ли в этом году урожаю картофеля нематода? 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Последние годы в преддверии посадок картофеля часто говорят о болезни, которая поражает урожай — нематоде. Эта зараза очень жизнеспособна и может поражать молниеносно огромные территории.
Золотистая картофельная нематода — это заболевание урожая картофеля и томатов, которое вызывается опасным возбудителем — круглыми микроскопическими червями нематодами. При поражении растения отстают в росте, листья приобретают бледную окраску, скручиваются и постепенно увядают.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, заметить вредителя можно уже в середине июля, когда на корнях картофеля появляются мелкие, размером с маковое зерно, округлой формы гельминты, микроскопические черви. Они могут быть белого, желтого или золотистого цвета, а, превращаясь в цисты -отмершие самки с жизнеспособными содержимыми внутри яйцами и личинками, становятся коричневыми или темно-бурыми. Осенью цисты отделяются от корней в почву, где и зимуют. В таком состоянии цисты без растения-хозяина способны сохраняться до 8 лет. Весной из одной самки выходит до 200 личинок, которые начинают активно питаться соками растений.
С каждым годом очаг заражения нематодой расширяется, поражая урожай садоводов. Распространяется нематода преимущественно с частицами почвы на семенном материале, инвентаре, обуви и талыми водами.
Сейчас золотистая картофельная нематода распространена на территории 20 районов Бурятии, а также в Улан-Удэ.
«Всего в республике действуют 1148 очагов на общей площади около 204,1 гектара, в том числе заражено 1137 личных приусадебных участков. На сегодня установлено 135 карантинных фитосанитарных зон и введен карантинный фитосанитарный режим на площади около 437 тысяч гектаров», — уточняется в сообщении.
Существует несколько методов борьбы с картофельной нематодой. Так специалисты советуют выращивать устойчивые к нематоде сорта картофеля, например, «Антонина» или «Розара». Также необходимо на посадочном участке чередовать картофель с другими сельскохозяйственными культурами: капустой, укропом, морковью, редисом, горохом, клевером, многолетними травами. Нужно и бороться с сорняками, особенно из семейства паслёновых. При обнаружении зараженных растений, их следует удалить с поля и сжечь. Осенью при уборке картофеля необходимо удалить ботву с участка и тоже сжечь. Известно, что органические удобрения — навоз, куриный помет снижают численность паразита и поддерживают жизнедеятельность растений. После работы на зараженном участке, чтобы не распространять нематоду, необходимо проводить очистку и дезинфекцию обуви и сельскохозяйственного инвентаря.
АиФ Иркутск: последние новости
Акция «Окно - опасность для ребёнка!» пройдёт в Иркутске Силачку из Иркутска Оксану Кошелеву преобразили в «Модном приговоре» Жизни век. Бабушка-ветеран сидит в сети и всегда на связи с внуками
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»3
Семенович встала в «неудачную» позу1
Американка облегчила невестам страдания в туалете1
Раскрыты неожиданные данные о сексе в браке2
У Леонардо ДиКаприо серьезный любовный роман2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
00:15
Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера
Звёзды
06:59
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Здоровье
06:22
Как и что видит слепой человек
Здоровье
00:17
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка
Звёзды
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение