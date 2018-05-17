5 российских звездных мам, которые судились за своих детей

Сделать так, чтобы развод прошел незаметно для детей, мечтает, пожалуй, каждый родитель, которого коснулась личная драма. Ключевое слово «мечтает». В жизни часто за детей ведутся войны, многолетние затяжные судебные битвы.

В день рождения Ксении Новиковой (17 мая певице, экс-солистке группы «Блестящие» исполняется 38 лет) «Летидор» расскажет о сильных женщинах, которым, несмотря ни на что, удалось отстоять свое право быть матерью.

Ксения Новикова

www.legion-media.ru Выражение «тяжелый развод» в данном случае (как, впрочем, и в жизни каждой из героинь нашего рейтинга) слишком мягкое. Судите сами. Спустя почти шесть лет отношений, рождения двух детей летом 2011 года Ксения Новикова и ее возлюбленный Андрей Середа разошлись (согласно решению суда, дети должны были остаться с матерью). Но спустя несколько месяцев отец мальчиков, пообещав взять Мирона и Богдана на пару дней, увез их в Великобританию на девять месяцев!

Все это время певица боролась за своих детей, но из Лондона приходили только «отписки».

Вернуть малышей Новикова смогла только осенью 2012 года. Зная, что Мирон и Богдан с отцом отдыхают в Испании, Ксения со своим адвокатом подала необходимые документы в местный суд и таким образом смогла вернуть своих сыновей.

Личный негативный опыт побудил звездную маму действовать. Вместе с адвокатом Марией Тимофеевской Ксения создала благотворительную организацию (фонд юридической и психологической помощи «Наш смысл жизни»), которая занимается помощью родителям в решении их внутрисемейных конфликтов.

Если вас пытаются лишить ребенка, не поддавайтесь панике. Обратитесь незамедлительно в юридическую службу, узнайте о своих правах. После первой же консультации вам станет легче, вы поймете, как действовать дальше. Заручитесь поддержкой близких. И постоянно думайте о детях, о том, что они ждут вас. Вы не имеете права дать себе слабину,

— такой совет Ксения Новикова дала мамам и папам в интервью с «Антенной».

Starface.ru К сожалению, в войне известной актрисы со своим бывшим возлюбленным Александром Рыжих до сих пор никак не получается поставить точку. Еще в 2015 году Елена Ксенофонтова и отец ее дочери Софьи расстались, но рассказать об этом общественности звезда сериалов «Кухня», «Отель Элеон», «Дочки-матери» решилась только в начале 2017 года.

В своем «Инстаграме» актриса опубликовала пост, который шокировал ее поклонников. Как оказалось, еще год назад Александр Рыжих подал в суд на Елену Ксенофонтову за побои, хотя сама актриса уверяла (она подкрепляла свои слова показаниями свидетелей, справкой из травмпункта с зафиксированными побоями), что это не мужчина, а она была жертвой насилия.

Но тщетно. 26-го декабря 2016 года Мировой судья вынес мне ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР, абсолютно проигнорировав все вышесказанное и приняв за истину показания истца,

— сообщила Елена Ксенофонтова.

В марте 2017 года Елену полностью оправдали. Но на этом судебные разбирательства бывших влюбленных не закончилось — Александр Рыжих долгое время боролся за право единоличной опеки над Софьей и требовал от Ксенофонтовой денежной компенсации за подаренную ей ранее квартиру.

Я даже думать не хочу, сколько грязи и лжи на меня снова выльется. Вы не представляете, каково это, когда ты постоянно готовишься к очередному заседанию, не думаешь больше ни о чем, никуда не можешь уехать. Я столько работы потеряла за эти два года, от скольких проектов отказалась, потому что они требовали выезда в экспедиции. Находясь в статусе обвиняемого, ты не имеешь права не приходить на заседания, тем более не можешь отсутствовать, когда решается судьба твоего ребенка,

— поведала Елена в интервью Tele.ru.

Летом 2017 года известная актриса поделилась с поклонниками радостью: после долгих разбирательств ей удалось отсудить дочь у своего бывшего гражданского супруга.

Сегодня Пресненским судом города Москвы было вынесено решение по делу, процесс рассмотрения которого был таким… мучительным… долгим, выматывающим… грязным… порой невероятно унизительным… Мой Ангел остается со мной. Со мной!

— написала Елена в «Инстаграме».

Но, как выяснилось позже, судам нет конца и края: осенью мужчина оспаривал решение о порядке общения с ребенком. В феврале 2018 года суд отклонил эту апелляцию. А в апреле Рыжих отсудил себе машиноместо. «Летидор» надеется, что совсем скоро Елена Ксенофонтова и ее семья (напомним, помимо дочери Софьи актриса воспитывает 14-летнего сына Тимофея) если и будут говорить о произошедшем, то только в прошедшем времени.

Starface.ru Если известного продюсера спросить, какой период в своей жизни она может назвать самым сложным, то наверняка Яна Рудковская скажет, что это 2007 год. Именно тогда Виктор Батурин отобрал у женщины сыновей.

Споры вокруг опеки над Андреем (напомним, Яна Рудковская оформила опекунство над сыном бизнесмена, когда от мальчика еще в роддоме отказалась его биологическая мать) и Николаем длились несколько лет. Вместе со своим папой ребята переезжали из города в город, и порой Яна даже не представляла, где в данный момент находятся ее сыновья.

Как призналась Рудковская в интервью Елене Сотниковой , ситуация стала сдвигаться с мертвой точки только после того, как Евгений Плющенко , завоевавший серебро на Олимпиаде в Ванкувере, обратился с просьбой о помощи напрямую к Дмитрию Медведеву , который в то время был президентом России.

Но после этого Виктор Николаевич предложил Яне забрать своего родного сына Николая и не претендовать на право опеки над Андреем. Ситуацию осложнял тот факт, что в свое время документы на Андрея были сделаны не совсем корректно (в них Рудковская значится как биологическая мать мальчика).

Батурин устроил еще один суд, где от меня потребовали проведения генетической экспертизы, на которую идти было бессмысленно. Воспользовавшись этим, он предложил подписать мне мировое соглашение (когда дети живут поочередно то у меня, то у него). И вот в 2010 году, чтобы не потерять Андрюшу, подписала это соглашение,

— рассказала Яна Рудковская в интервью Elle

А в 2011 году, когда бизнесмена посадили в следственный изолятор , ребята окончательно переехали жить к Яне.

Как сейчас складываются отношения мальчиков и их отца, спросите вы. На этот вопрос продюсер ответила журналу Hello!

За все время, что он отбывал наказание, мальчики не слышали от меня плохого слова об отце, поэтому они его очень любят. Теперь они вместе ходят в кино, ездят на стрельбища, у них много общих интересов. Отец им сейчас действительно много помогает, я бы даже сказала, балует — дарит дорогие подарки. Вообще, Виктор Николаевич сильно изменился, и я часто думаю, что если бы он был таким при нашем разводе, то мы сохранили бы прекрасные отношения, нам бы столько всего удалось сберечь!

www.visualrian.ru Несчастье постучалось в дом Кристины Орбакайте в 2009 году, когда ее сыну Дени (мальчик родился от отношений певицы и бизнесмена Руслана Байсарова ) было 11 лет. По данным ряда СМИ, причиной разногласия бывших влюбленных стала возможность переезда мальчика на учебу в США (Байсаров был против такого развития событий, он хотел, чтобы ребенок жил на территории России вплоть до своего совершеннолетия).

В июле 2009 года Дени уехал со своим отцом в Чечню и к началу учебного года в Москву не вернулся. В августе 2009 года бизнесмен чеченского происхождения подал иск в Грозненский суд, а Кристина Орбакайте, в свою очередь, подала иск в Тверской суд города Москвы об определении места жительства сына.

Этот судебный процесс получил широкий общественный резонанс.

Не будем утомлять вас подробностями (слушаний по этому делу было очень много). Скажем лишь то, что в середине сентября 2009 года Грозненский районный суд вынес решение: Дени должен постоянно жить со своим отцом. Разумеется, это решение Орбакайте и ее защита взялись опротестовать.

Выяснения отношений (в судебном порядке, разумеется) по этому вопросу между Орбакайте и Байсаровым продолжались вплоть до 20 октября 2009 года, когда на заседании гражданской коллегии Верховного суда Чечни представители Дени пришли к решению, что мальчик будет самостоятельно принимать решение, с кем из родителей в какой момент ему оставаться (то есть во время отсутствия матери Дени будет жить с папой, а во время отсутствия папы — с мамой).

О своих отношениях с Русланом Байсаров Кристина обмолвилась в интервью журналу ОК (в 2017 году):

Мы прошли этот этап, наверное, больше благодаря нашему дипломатичному Дени. И до сих пор мы поддерживаем такие же дипломатичные отношения.

Starface.ru; www.legion-media.ru Неприятная тема «дележки» детей коснулась и Анну Седокову. Как выяснилось в мае 2018 года, драма бушует в семье вот уже как восемь месяцев. В интервью «Антенне» известная певица призналась, что ее бывший муж Максим Чернявский хочет лишить ее родительских прав на 6-летнюю дочь Монику. Притом звезда недоумевает, почему это произошло, ведь после расставания каких-либо недомолвок между ними по поводу Моники не возникало.

Но некоторое время назад бизнесмен и его бабушка увезли девочку в США.

Сказали, что я опасна для ребенка, могу увезти ее в Россию. Так как между нашей страной и Америкой не заключен пакт о Гаагской конвенции, есть риск для Моники как для гражданки Америки, что я ее не отдам. На меня обрушились система, самые дорогие адвокаты. Теперь я могу встречаться с ребенком, идти с ней в кино исключительно в присутствии надзирателя, должна говорить с дочкой исключительно на английском, а Моника плохо его знает, не понимает, почему мама так себя ведет, почему мы не вместе, а я не хочу ей этого объяснять,

— откровенно призналась звезда журналисту «Антенны».

Сейчас адвокаты с обеих сторон занимаются вопросом опекунства над девочкой.

«Летидор» надеется, что в скором времени Анна и Максим придут к решению, которое бы устраивало и саму девочку, и ее родителей.

Фото: Starface.ru; www.legion-media.ru В цитатах орфография и пунктуация авторов сохранены

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