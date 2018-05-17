В Волжском спустят на землю трехтонную люстру из хрусталя

Гигантскую люстру из Волжского ДК «ВолгоградГидроСтрой», которую называют сестрой-близнецом «светила» из ГУМа, отправляют на большую мойку.

— Красавицу весом почти три тонны осторожно опустят на землю. Сотрудники ДК помоют и натрут до блеска хрусталь, заменят перегоревшие лампочки, — уточнили в ДК ВГС. — Раньше билет на «техосмотр» люстра на 258 «свечей» получала раз в четыре года.

Пока специалисты с ювелирной точностью снимут люстру с 19-метровой высоты, волжане прогуляются по Дворцу культуры и послушают о прежних роскошных антуражах.

— Дворец культуры должен был открыться в Волжском в 1954 году, однако первоочередное строительство ГЭС и жилых домов отодвинуло сдачу объекта на два года, — рассказывает ведущий методист ДК «ВолгоградГидроСтрой» Валентина Докина. — Стройка принадлежала НКВД, и, по одной из версий, всесильный Лаврентий Берия приказал заранее изготовленный для Волжского светильник увезти в Московской универмаг, а к открытию Дома культуры заказать в Чехословакии аналогичный ампель.

На мойку большую «корону» в центре концертного зала отправят во вторник, 22 мая. Посмотреть на техническую процедуру, которую уже второй раз превратят в представление для зрителей, горожане смогут за 50 рублей.

О том, как в ДК ВГС снимали и мыли хрустальную красавицу с 258 лампочками, читайте и смотрите в нашем репортаже.