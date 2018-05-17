Ещё
В Волжском спустят на землю трехтонную люстру из хрусталя
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волжском спустят на землю трехтонную люстру из хрусталя 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Гигантскую люстру из Волжского ДК «ВолгоградГидроСтрой», которую называют сестрой-близнецом «светила» из ГУМа, отправляют на большую мойку.
— Красавицу весом почти три тонны осторожно опустят на землю. Сотрудники ДК помоют и натрут до блеска хрусталь, заменят перегоревшие лампочки, — уточнили в ДК ВГС. — Раньше билет на «техосмотр» люстра на 258 «свечей» получала раз в четыре года.
Пока специалисты с ювелирной точностью снимут люстру с 19-метровой высоты, волжане прогуляются по Дворцу культуры и послушают о прежних роскошных антуражах.
— Дворец культуры должен был открыться в Волжском в 1954 году, однако первоочередное строительство ГЭС и жилых домов отодвинуло сдачу объекта на два года, — рассказывает ведущий методист ДК «ВолгоградГидроСтрой» Валентина Докина. — Стройка принадлежала НКВД, и, по одной из версий, всесильный Лаврентий Берия приказал заранее изготовленный для Волжского светильник увезти в Московской универмаг, а к открытию Дома культуры заказать в Чехословакии аналогичный ампель.
На мойку большую «корону» в центре концертного зала отправят во вторник, 22 мая. Посмотреть на техническую процедуру, которую уже второй раз превратят в представление для зрителей, горожане смогут за 50 рублей.
О том, как в ДК ВГС снимали и мыли хрустальную красавицу с 258 лампочками, читайте и смотрите в нашем репортаже.
v1.ru: последние новости
В Волгограде ищут бывшего концертмейстера ансамбля «Улыбка» Волгоградцы круглосуточно ищут пропавшего концертмейстера ансамбля «Улыбка» Тюльпаны и цветущая сирень: любуемся прекрасным Волгоградом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»3
Семенович встала в «неудачную» позу1
Американка облегчила невестам страдания в туалете1
Раскрыты неожиданные данные о сексе в браке2
У Леонардо ДиКаприо серьезный любовный роман2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
00:15
Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера
Звёзды
06:59
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Здоровье
06:22
Как и что видит слепой человек
Здоровье
00:17
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка
Звёзды
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение