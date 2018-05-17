Как секс за деньги пережил СССР

В мае 1987 года Верховный Совет РСФСР запретил заниматься проституцией. Наказанием стал штраф в 100 рублей, а при повторном правонарушении в течение года — двухсотрублёвый. 200 рублей в 1987 году считались приличной зарплатой, кара была нешуточной. Но почему это произошло в 1987, неужели в самом начале горбачёвской эры проституток стало так много, что потребовался специальный указ? Раньше их подводили под другие статьи, и это вполне устраивало и милицию, и суды — может, в 1987 произошло катастрофическое падение морали? Ничего подобного не случилось, но причина для указа была.

Победив, советская власть сразу же запретила проституцию. При империи, со времён Николая I, она была декриминализирована: вместо паспорта проститутки получали жёлтый билет, где должны были ставиться отметки о медосмотрах, борделям нельзя было располагаться ближе чем в 300 метрах от церквей и гимназий, запрещалось вовлечение в проституцию несовершеннолетних. А в 1917 проституции формально не стало, но на самом деле она расцвела пышным цветом.

Питательная среда проституции — бедность, разруха и падение прежних моральных норм. В 1917 всё это совпало. Женщины продавали себя, чтобы заработать на кусок хлеба. Проституция и преступность стали наследием гражданской войны, их питала советская бедность, а коллективизация, выбросившая в города сотни тысяч лишившихся всего крестьян, её увеличила.

Фотохроника ТАСС /Николая Куртов, Николай Адамович

Свою лепту вносили и коммунальные квартиры. Семьи ютились в одной комнате на всех, люди спали вповалку, взрослые занимались любовью рядом с детьми, — сексуальное просвещение происходило рано, явочным порядком. Секс не был тайной и стоил дёшево.

Великая Отечественная сильно повлияла на общественную мораль. Из-за водочной «наркомовской» порции привыкли к водке миллионы мужчин, в проституцию волей-неволей было вовлечено множество вполне приличных женщин. Им, оставшимся без мужей и с детьми, надо было выживать, и в мемуарах военных лет есть описания того, как у вокзалов военного времени стояли женщины. Приехавшим в город военным были нужны кров, постель и секс, а им — еда для себя и детей. Проституция военного времени шла об руку с горькой нуждой, но к концу пятидесятых-шестидесятым годов всё изменилось.

СССР быстро восстановился после войны, прежняя нищета ушла, уровень советской жизни в шестидесятых-семидесятых находился на уровне бедной европейской страны. Проституция перестала быть вынужденной, ей занимались маргиналки и немногочисленные профессионалки, обслуживавшие гостиницы и гостей Интуриста. Рассадниками проституции были портовые города (моряки, прежде всего иностранные, становились превосходными клиентами) и отели в крупных городах. С проституцией была связана преступность — время от времени возникали резонансные уголовные дела, но социальной проблемой она не являлась.

В своё время в Москве нашумело дело Морачёвой: художник в ссоре убил проститутку, расчленил её, и развез куски тела по разным уголкам Москвы. Его жильё вычислили, проведя линии общественного транспорта от мест находок к одной, находящейся в условном центре точке. Теперь, когда личный транспорт и такси стали гораздо более доступными, такое было бы невозможно.

Операция правоохранительных органов по задержанию девушек, занимающихся проституцией

Проституток убивали, их крышевали, они становились питательной средой для наркомании, и всё же проблема была невелика. Но указ появился вовремя: он отметил не столько триумф проституции, сколько кризис социалистической морали, к 1987 году ставшей совершенной фикцией.

Прежде торжествовало двоемыслие: проституция была важной общественной проблемой, но её не замечали, потому что была крепка советская религия, вера в торжество коммунизма. Того, что не укладывалось в эту веру, не существовало. А к 1987 советская власть разложилась, и проводниками буржуазного влияния были не диссиденты, а внешторговцы, журналисты-международники, чувствовавшие себя хозяевами предприятий директора, и весь многонациональный советский народ, желавший жить сыто и красиво, как на Западе. Одним из символов этой красоты стали проститутки, «путаны», как их не без уважения начали называть.

И Президиум Верховного Совета РСФСР решил остановить скверну сторублёвым штрафом.

Из этого, разумеется, ничего не вышло. Впереди был крах советской государственности и торжество проституции: фильм «Интердевочка», расцвет борделей, шеренги проституток на Тверской. Оставалось до этого всего-навсего несколько лет: Верховного Совета не стало, РСфСР исчез, а проститутки остались.