«Звёздочки» на ногах и в глазах. Врачи о самых частых проблемах здоровья

Врачи — хирург Мурат Физулин и офтальмолог Анжелика Галкина — ответили на вопросы читателей «АиФ-Юг» о самых распространенных проблемах, связанных со здоровьем.

Внимание на вены

«Как определить, что начинается варикозное расширение вен? Когда стоит обращаться к врачу?» — Иван Короленко, Армавир.

«Если заболевание уже обнаружено, надо начинать комплексное лечение, — объясняет врач-хирург хирургического отделения госпиталя Краснодарского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн Мурат Физулин. — Начальная стадия варикоза — первый этап хронического заболевания вен. Со временем стадии будут прогрессировать. При первой стадии на ногах заметны сосудистые «звёздочки» или сосудистая сетка плюс иногда одолевают тяжесть или боль в ногах, ночные судороги.

Вторую стадию болезни можно обнаружить у себя самостоятельно: увеличенные вены или голубоватые узелки, которые могут увеличиваться после долгого сидения за компьютером или прогулки на каблуках. Начиная с этой стадии возможно образование тромбов. При третьей стадии все описанные выше симптомы дополняются регулярным отёком, который особенно заметен к концу дня. С утра он может исчезать, но к вечеру вновь возобновляется.

При четвёртой стадии начинаются трофические (то есть связанные с недостатком питания) изменения в конечностях: из-за чрезмерного скопления пигмента кожа может приобрести аномальный цвет — от тёмно-коричневого до чёрного. Кроме того, развивается кожное воспаление — от маленьких покраснений до обширных мокнущих поражений. Со временем возможна атрофия кожи, которая характеризуется белыми, слегка западающими участками. Все эти неприятности ведут к образованию трофической язвы. Это уже пятая и шестая стадии. Поэтому с визитом к специалисту затягивать не стоит. Кроме того, на фоне варикозной болезни нередко присоединяются сопутствующие заболевания, клиническая картина отягощается. Недуг прогрессирует быстро, осложнения наступают часто».

«Существует ли профилактика варикозного расширения вен? Что нужно делать, чтобы заболевание не прогрессировало? Можно ли делать гимнастику?» — Алина Пермяк, Краснодар.

«Что касается профилактики варикоза, то назначают препараты — флеботоники, — рассказывает Мурат Физулин. — Дозу определяет врач. Полезна лечебная гимнастика. Для каждого заболевания, будь то сосудов или суставов, предусматривается определённый комплекс упражнений.

В сосудах самоустраняется застой крови. Дозированные физические нагрузки в сочетании с массажем, водными и лечебными процедурами способны активизировать процессы кровоснабжения нижних конечностей. Но эта необходимость отнюдь не предполагает длительных утренних пробежек или силовых упражнений. Дачный труд — тоже нагрузка не физиологическая. Напротив, долгое вынужденное положение конечностей, то, какое вы занимаете при прополке — посадке огорода для пациентов с варикозном губительно.

Физические упражнения при варикозе нижних конечностей — это упражнения лечебной гимнастики. Если вам трудно освоить их самостоятельно, посетите несколько раз кабинет ЛФК в ближайшей поликлинике — медицинский инструктор покажет, как правильно заниматься».

Минус на плюс не изменить

«Иногда врач выписывает очки слабее, чтобы глаз «работал», насколько верен такой подход?» — Вера Устинская, Геленджик.

«Такой метод оправдан при слабом плюсе, но если в таких очках зрение ребёнка 100%, — говорит врач-офтальмолог Анжелика Галкина. — Нет косоглазия, амблиопии: низкое зрение от бездействия, нет чёткого изображения на сетчатке, нервные клетки сетчатки работают не в полную силу.

Это важно, когда формируется зрительный анализатор человека, бинокулярное зрение — до 8 лет. При среднем и высоком плюсе, при косоглазии, астигматизме необходима полная коррекция, обеспечивающая чёткое изображение на сетчатке, максимальное зрение. При минусе глаз вдаль не может фокусировать, ему нужна полная коррекция для чёткого зрения в любом возрасте».

«Правда ли, что с возрастом минус компенсируется плюсом?» — Николай Петров , Краснодар.

«Скажу так: это миф, — отвечает Анжелика Галкина. — При миопии (минусе) главный фокус оптической системы глаза располагается перед сетчаткой. Из-за этого предметы вдали кажутся близорукому человеку размытыми, а предметы вблизи видит хорошо, без напряжения. Корректируется близорукость очками, линзами или эксимерлазерной операцией.

При гиперметропии (плюсе) или, как в народе называют дальнозоркости, при взгляде вдаль изображение фокусируется за сетчаткой. При слабых степенях гиперметропии глаза у детей и молодых людей это скрывается, так как хрусталик мягкий, эластичный, может фокусировать и переносить изображение на сетчатку для чёткого зрения далеко и близко. С возрастом, после 40 лет, хрусталик человека утрачивает способность фокусировать, становится плотным и неподвижным.

Чем старше, тем плотнее хрусталик и слабее аккомодация. Поэтому и большинство людей с хорошим зрением после 40 лет читают в очках, с годами плюс увеличивается. Близорукие со слабыми степенями миопии просто позже одевают очки для чтения. Они не могут читать в «минусовых» очках, как могли в детстве или молодом возрасте, поэтому просто снимают их. Людям со средней и высокой степенью близорукости для чтения нужны «минусовые» очки, но послабее. Резюмирую: миопия после 18-20 лет уже не меняется».