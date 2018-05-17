«Я сейчас лопну!»: можно ли объесться до смерти

Плотно покушав, мы иногда говорим: «Я сейчас лопну!» Или даже: «Я сейчас умру!» А действительно — можно ли умереть, объевшись? Ответ неоднозначный…

Защитные механизмы

Специалисты утверждают, что заставить желудок в буквальном смысле слова лопнуть не так просто, ведь этот орган обладает рядом защитных рефлексов. Так, когда после обильной трапезы он растягивается больше «установленного» размера (считается, что приемлемый объем равен примерно 4 литрам), особые нервные рецепторы сигнализируют мозгу, что пора остановиться и перестать поглощать пищу. При этом может кратковременно расслабиться нижняя запирательная мышца пищевода, и возникает отрыжка. Одновременно происходит расслабление и мышцы в верхней части пищевода, что позволяет выпустить газы (если, конечно, для этого есть подходящие условия). Все это приносит едоку облегчение.

Если, проигнорировав эти симптомы, человек все же продолжает есть, включаются другие рефлексы. Живот начинает болеть, появляется тошнота, может возникнуть рвота… Здоровый желудок вряд ли будет «ждать» до критического момента, скорее всего, до этого он естественным образом опорожнится.

Нетипичные случаи

Но бывает и иначе. Так, профессор Альгот Кей-Аберг из Стокгольма экспериментальным путем выяснил, что если человек, к примеру, находится под влиянием наркотиков, его организм может не отреагировать на перенасыщение. Правда, в подопытных закачивали не еду, а воду.

Однако в 1929 году медицинская пресса опубликовала анализ 14 эпизодов смерти индивидов, которые объелись до смерти, несмотря на защитные реакции организма. Оказалось, что в некоторых случаях причиной смерти стал гидрокарбонат натрия, то есть обычная пищевая сода, которую люди принимали, чтобы нейтрализовать изжогу. [С-BLOCK]

В частности, два патологоанатома из округа Майами-Дейд (штат Флорида, США) описали случай женщины 31 года, страдавшей булимией. Женщину нашли мертвой на полу собственной кухни. При вскрытии выяснилось, что желудок покойницы сильно растянут. Объем находившейся в нем пищи превышал девять литров. Это были плохо разжеванные хот-доги, брокколи и сухой завтрак. Рядом с телом нашли полупустую упаковку из-под пищевой соды. Специалисты пришли к выводу, что, объевшись, дама выпила большое количество соды, вследствие чего ее желудок раздулся и не смог выпустить газы или избавиться от лишнего содержимого. Вместо этого диафрагма пострадавшей поднялась к легким, и женщина просто задохнулась. Также, скорее всего, пищевод в его нижней части оказался закупорен непрожеванным хот-догом.

В 1984 году в Королевскую больницу Ливерпуля (Великобритания) доставили женщину с раздутым животом. Пупок у нее был вывернут наизнанку, как у беременных. Но пациентка вовсе не ждала ребенка: просто накануне она хорошенько поужинала. В состав трапезы входили почки, печенка, стейк, яйца, сыр, грибы, морковь, цветная капуста, хлеб, персики, груши, яблоки, бананы, сливы, виноград и, наконец, молоко. Всего в желудке оказалось девять килограммов еды. Несколько часов спустя дама скончалась от сепсиса.

Завтрак для чемпиона

В последнее время вошло в моду проводить различные конкурсы по поглощению тех или иных продуктов. Победителем становится тот, кто сможет съесть больше других участников. Например, некий Такеру Кобаяси за 15 минут смог проглотить более 8 кило говяжьих мозгов и остался жив и здоров.

В 2006 году гастроэнтеролог Дэвид Мец из Пенсильванского университета (США) при помощи рентгеноскопа обследовал желудок Тима Джануса, неоднократно становившегося участником конкурсов по «обжираловке». Мец сравнил параметры Джануса с параметрами обычного человека после того как оба 12 минут поедали хот-доги. [С-BLOCK]

Ученый исходил из предположения, что у «чемпионов по еде» содержимое желудка быстрее «уходит» в тонкую кишку. Но все оказалось наоборот: два часа спустя после принятия пищи желудок Джануса опустел лишь на четверть, а желудок другого подопытного — на три четверти. При этом, проглотив седьмой по счету хот-дог, «контрольный» испытуемый пожаловался, что ему становится плохо, хотя рентгеноскоп показывал, что желудок растянулся совсем ненамного. Джанус же съел 36 «горячих собак», для удобства запихивая их в рот сразу по два. При этом он не ощущал никакого дискомфорта. Кстати, если у участника во время конкурса началась отрыжка, это считается проигрышем.

Мец пришел к заключению, что желудок у таких людей, как Джанус, хоть и не превышает стандартных размеров, но обладает способностью расслабляться, вследствие чего организму едока не наносится никакого ущерба. Правда, Эрик Денмарк по прозвищу Эрик Рыжий, также не раз выигрывавший в «поедальных» конкурсах, полагает, что добиться такого результата возможно лишь с помощью регулярных тренировок. Сам он начинал с простой воды: сначала выпивал до 4 литров, потом постепенно дошел до 9, приучая свой желудок растягиваться. А уж затем перешел к еде. Так что при желании можно преодолеть поставленные природой границы, полагают эксперты. Но вот объедаться без подготовки реально опасно для здоровья и даже жизни.