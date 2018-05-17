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Как понять, что кроссовки не подходят?
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Как понять, что кроссовки не подходят? 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Обувь для занятий спортом должна отвечать особым требованиям, она отличается от повседневной спортивной обуви. Широкий выбор в магазинах становится причиной заблуждений, в результате которых человек покупает неподходящие кроссовки. Обувь для тренировки должна быть качественной, от нее зависит не только результативность занятий, но и состояние здоровья. Если вы обнаружите у себя эти признаки, значит, кроссовки необходимо поменять на более подходящие.
Ухудшение состояния ногтей
Обычно деформация ногтевых пластин начинается с большого пальца, она происходит по причине постоянного давления обувью неподходящего размера. Деформация ногтевой пластины начинается с легкого дискомфорта и приводит к полной потере ногтя. Обувь для тренировок должны быть достаточно свободной в длину, если продвинуть носок максимально вперед, то между задником и пяткой должен помещаться большой палец руки, если вы планируете бегать по пересеченной местности, то свободного места должно быть больше.
Желательно выбирать обувь в вечернее время, по вечерам размер ног становится немного больше, чем утром.
Появление мозолей
Проблема очень неприятна, так как мозоли и натоптыши вызывают массу неприятных ощущений. Не нужно заниматься через боль, причина образования мозолей заключается не в спорте, а в неправильной обуви.
Неравномерный износ подошвы
Обувь должна подходить не только под ноги своего обладателя, но и под нагрузки, которым он планирует подвергать свое тело. Когда кроссовки перестают хорошо поддерживать стопу, их нужно заменить на новые. Если подошва на правом и левом кроссовке стирается по-разному, это говорит о наличии особенностей стопы, в такой ситуации необходимо сменить модель кроссовое на другую. Если такая же проблема возникает со всеми моделями, обуви, значит необходимо пройти консультацию ортопеда и подобрать подходящие стельки.
Боль в пятках
Возникает по причине того, что обувь бьет по пятке, может проявляться по всей стопе. Для избавления от боли необходимо обратиться к ортопеду и подобрать стельки, которые усилят поддержку стопы.
Повреждения и воспаления
Неподходящая обувь провоцирует воспалительные процессы и повреждения вплоть до переломов. Спортивная обувь должна обеспечивать хорошую амортизацию, тонкая подошва не может выполнять данную функцию. Боль в области пятки — это повод задуматься об амортизационных качествах кроссовок.
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