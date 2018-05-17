Звезды, которым удалось справиться со своей зависимостью

Роберт Дауни-младший

У Роберта Дауни-младшего в 90-е годы были серьезные проблемы с наркотиками. Из-за пагубного пристрастия актера ему стали отказывать многие киностудии, но, кажется, его это мало волновало.

Ситуация достигла пика, когда Роберта задержали за хранение наркотиков и за вождение в состоянии наркотического опьянения. «Это был полдень, я уже был готов ехать домой в Малибу. Мне нужно было осторожней водить. У меня в машине было оружие. Я был в хлам. Я вижу полицейского, который заставляет меня съехать на обочину, а дальше вы все знаете», — отметил Дауни-младший в интервью уже после случившегося. Из-за этого случая он загремел на 16 месяцев в тюрьму и был отправлен на принудительное лечение в реабилитационную клинику. Сейчас Роберт полностью здоров и старается не вспоминать о прошлом.

Постоянные вечеринки, алкоголь и разгульный образ жизни сыграли с Линдси Лохан злую шутку. Уже в 20-лет у актрисы выявили алкогольную и наркотическую зависимости. Сама она долго не признавала, что не может обходиться без запрещенных препаратов, а когда правда вскрылась, ее принудительно отправили в рехаб. Побороть свои слабости Линдси удалось не сразу. Но она рада тому, что смогла признать, что у нее есть проблемы и справиться с ними.

У дочери легендарного Оззи Осборна в юности были комплексы по поводу собственной внешности. Кроме того, Келли сильно страдала от пристального внимания общественности и в результате нашла утешение в алкоголе. В 18 лет у нее уже была серьезная алкогольная зависимость. Осборн трижды ложилась в реабилитационную клинику, но каждый раз срывалась и снова начинала пить. Позже к алкоголю прибавился препарат викодин.

Избавиться от пагубных пристрастий Келли удалось, только когда у нее появилась достойная мотивация: звезду пригласили в проект «Танцы со звездами». Ради участия в шоу она похудела на 20 килограммов, полюбила себя и поняла, что спокойно может обходиться без допинга.

В 48-летнем возрасте Дэвид Духовны обратился к медикам со странной просьбой: он умолял избавить его от сексуальной зависимости. Актер утверждал, что страдает от вуайеризма (наблюдение за чужим сексом), а также не может завязать со своими беспорядочными сексуальными связями.

К слову, на тот момент Духовны был женат и имел двоих детей. Поняв, что это может коснуться и их, он попросил журналистов уважать его частную жизнь и не доставать его семью ненужными расспросами, пока он будет находиться в рехабе. Лечение, как и ожидалось, дало свои плоды: больше с подобными проблемами нарушения сексуального поведения Дэвид не сталкивался.

Принцесса Диана

Как известно, брак принцессы Дианы не был столь безоблачным и счастливым. На фоне стресса и затяжной депрессии у представительницы королевской семьи развилась булимия. Она переедала, а затем искусственно вызывала у себя рвоту. О своей проблеме она решилась рассказать не сразу.

«Знаете, когда ты болеешь булимией, ты очень пристыжена и ненавидишь себя. Люди думают, что ты — отброс. Поэтому ты не можешь обсуждать это с людьми», — отмечала Диана уже позже в интервью ВВС. К счастью, принцессе удалось взять себя в руки и выйти из депрессии, которая привела к расстройству пищевого поведения.