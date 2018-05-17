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Цветочные вандалы: уфимцы воруют цветы с клумб
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Цветочные вандалы: уфимцы воруют цветы с клумб 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Не успели в Уфе украсить клумбы живыми цветами, как уфимцы активно начали их разорять. Первое «место преступления» — цветник на территории сквера 112-й Башкавдивизии. Цветы здесь высадили ко Дню Победы, и спустя пару дней клумбы практически опустели.
В общей сложности с цветников похитили и растоптали сотни петуний и цинерарий.
— Дело даже не в каком-то материальном ущербе. Просто обидно. Мы же высаживаем цветы не для себя, а для всех, чтобы люди любовались этой красотой. Ведь приятнее гулять там, где красиво, где растут цветы, а не где пустые клумбы. Это кощунство и неуважение к труду других, — прокомментировал начальник Демского отделения «Горзеленхоза» Радик Аскаров.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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