Цветочные вандалы: уфимцы воруют цветы с клумб

Не успели в Уфе украсить клумбы живыми цветами, как уфимцы активно начали их разорять. Первое «место преступления» — цветник на территории сквера 112-й Башкавдивизии. Цветы здесь высадили ко Дню Победы, и спустя пару дней клумбы практически опустели.

В общей сложности с цветников похитили и растоптали сотни петуний и цинерарий.

— Дело даже не в каком-то материальном ущербе. Просто обидно. Мы же высаживаем цветы не для себя, а для всех, чтобы люди любовались этой красотой. Ведь приятнее гулять там, где красиво, где растут цветы, а не где пустые клумбы. Это кощунство и неуважение к труду других, — прокомментировал начальник Демского отделения «Горзеленхоза» Радик Аскаров.