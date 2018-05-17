«Трудоголизм определяется не часами в офисе, а тем, что происходит в голове»

В мире, где все постоянно заняты, найти в себе признаки трудоголика непросто, ведь «все так живут». Но эмоциональная зависимость от работы, в отличие от любви к своему делу, тотально уничтожает жизнь. В современном мире, где увлеченность работой поощряется, порой сложно вычислить настоящего трудоголика. Но любить свою работу и эмоционально от нее зависеть — две разные вещи. Эксперт по карьере Мелоди Уайлдинг рассказала в своей колонке на Medium, по каким признакам «диагностировать» трудоголизм и как найти баланс между личной жизнью и работой.

— Уэйн Оутс ввел понятие «трудоголизм» 50 лет назад, он определил его как «неконтролируемая потребность непрерывно работать». Но как отличить, нравится ли вам ваша работа или вы одержимы ей? Все заключается в мотивации.

Если вы действительно увлечены своим занятием, с удовольствием выполняете задания и можете в случае чего их делегировать, вам, скорее всего, просто нравится ваша работа. Если вы постоянно чувствуете внутреннее принуждение к работе, поглощены негативными эмоциями и мыслями, вы, вероятнее всего, трудоголик.

Три основных признака трудоголизма:

Вы принуждаете себя к работе из-за внутреннего давления.

Вы постоянно думаете о работе в нерабочее время в разных ситцациях.

Вы чересчур много работаете, несмотря на негативные последствия для здоровья, благосостояния и личных отношений.

Психотерапевт Брайан Робинсон говорит на эту тему следующее: «Трудоголизм не определяется часами. Он определяется тем, что происходит в нашей голове».

Сигналы и симптомы одержимости работой

Вы не можете вспомнить, когда в последний раз брали отгул.

Вы постоянно думаете о работе, даже когда пытаетесь расслабиться.

Вы незамедлительно отвечаете на сообщения, даже если они не срочные.

Вы не доверяете команде свои задания.

От работы страдают ваши отношения.

Вы подолгу не можете уснуть.

Вам снятся кошмары или вы страдаете от бессонницы.

Вы раздражительны и нетерпеливы.

Вы ощущаете физические симптомы — например, боль в спине или затрудненное дыхание.

Вы вините себя в том, что делаете недостаточно много.

Все это может в итоге привести к нервному срыву. Трудоголики внешне выглядят вполне нормально, но внутри у них — хаос. Исследование сотрудников большой финансовой консалтинговой компании показало, что люди, которые вынуждают себя работать, чаще страдают от головных болей, бессонницы и лишнего веса. Зачастую именно это становится причиной возникновения сердечных заболеваний и диабета.

Кроме того, зависимость от работы вредит семейной жизни. Дети трудоголиков на 72% чаще переживают депрессию, чем дети алкоголиков. Супруги таких людей жалуются на то, что несчастны в браке: партнер постоянно отсутствует не только физически, но и эмоционально.

Поиск баланса

Конечно, для современного человека постоянно быть занятым стало образом жизни. Если на одном месте работы становится совсем невмоготу, трудоголики могут даже поменять компанию, но ситуацию это не исправит, ведь они перенесут свой образ мышления с собой. Тем не менее, найти правильный баланс между работой и личной жизнью возможно, но для этого нужно поработать над образом мыслей.

1. Определите причины зависимости

Определите причины вашей зависимости от работы. Обычно люди не повторяют одно и то же действие, если не получают от него выгоды. Вы остаетесь в офисе допоздна, чтобы избежать семейных проблем дома? Или огромный список дел в вашем ежедневнике — это лишь более глубокая психологическая потребность убедиться в своей значимости?

2. Поймите, чего стоит ваш трудоголизм

Будьте честны с собой и ответьте на вопрос, чего вам стоит трудоголизм. Поговорите с друзьями и семьей о том, какое влияние на них оказали ваши привычки. Спросите, какие перемены они хотели бы увидеть. Вместо того, чтобы критиковать вас, они скажут, как сильно скучают и хотят видеть вас счастливым.

3. Не будьте строги к себе

Не вините себя, если вдруг не выполнили какой-то пункт из списка дел. Вы не лентяй, если возьмете отгул. Ловите себя на таких мыслях и пресекайте их. Давайте себе поблажки, ведь вы человек, a не робот.

Перестаньте говорить «я должен», замените фразу «я занят» на «я сфокусирован».

4. Представьте лучшую версию себя

Вы сонно смотрите в монитор компьютера и сидите, сгорбившись? Или вы расслабились, отдохнули и с интересом выполняете задание, которое раскроет ваши сильные стороны? Попробуйте упражнение «лучший я». Его суть заключается в том, чтобы представить, каким бы вы хотели видеть себя в будущем во всех аспектах жизни: работа, учеба, отношения, семья. Так вы сможете понять, что сделает вас счастливым, и двигаться в этом направлении.

5. Установите границы

Установите четкие границы между работой и отдыхом. Это особенно важно, если вы работаете из дома. Научитесь чаще говорить «нет». Не позволяйте стрессу и переживаниям руководить вами. Обсуждайте обязанности и ясно выражайте свои ожидания.

6. Составьте расписание своего дня Начинайте день с утреннего ритуала, после которого вы будете чувствовать себя заряженным. На каждый вечер планируйте приятное занятие, чтобы у вас была причина уйти домой вовремя. Вечернее время помогает вам перезарядиться и набраться сил для следующего рабочего дня, не забывайте об этом.

7. Контролируйте стресс

Прямо сейчас работа — механизм преодоления препятствий, который помогает вам избежать неприятных чувств. К счастью, вы можете научиться управлять сложными эмоциями. Задайте себе несколько вопросов:

Вы голодны?

Вы злы?

Вы одиноки?

Вы устали?

Эта практика широко применяется при восстановлении после зависимости. Это эффективный способ для самоконтроля, вы смоете контролировать себя и свои эмоции.

8. Обратитесь за помощью

Если трудоголизм начинает оказывать негативное влияние на вашу жизнь, обратитесь к специалистам за помощью.

Помните, что изменения происходят медленно. На то, чтобы сформировать привычки трудоголика, уходят долгие годы жизни. Чтобы их изменить, потребуется еще больше времени. Не третируйте себя: пусть перемены приходят постепенно, главное — четко понять, что в жизни есть место не только работе.

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