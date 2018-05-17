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«Кое-кто уже здесь!» Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз
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«Кое-кто уже здесь!» Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Малышке Луне, дочери Крисси Тейген и Джона Ледженда, больше никогда не будет скучно, ведь у нее теперь есть младший брат!
— написала у себя в Twitter модель. 32-летняя Тейген сообщила о второй беременности в ноябре прошлого года, когда малышке Луне Симоне еще не было двух лет. Из-за последних сроков беременности пара пропустила недавний бал Института костюма Met Gala, о чем Крисси сожалела сразу в нескольких Instagram-постах подряд, показывая «материнский» пучок волос и описывая его как свою роскошную прическу для бала. Однако сейчас, уверены, тоска позади и молодые родители охвачены любовью к малышу. Поздравляем!
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Фото:Instagram, East News
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