«Кое-кто уже здесь!» Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз

Малышке Луне, дочери Крисси Тейген и Джона Ледженда , больше никогда не будет скучно, ведь у нее теперь есть младший брат!

— написала у себя в Twitter модель. 32-летняя Тейген сообщила о второй беременности в ноябре прошлого года, когда малышке Луне Симоне еще не было двух лет. Из-за последних сроков беременности пара пропустила недавний бал Института костюма Met Gala, о чем Крисси сожалела сразу в нескольких Instagram-постах подряд, показывая «материнский» пучок волос и описывая его как свою роскошную прическу для бала. Однако сейчас, уверены, тоска позади и молодые родители охвачены любовью к малышу. Поздравляем!

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Фото:Instagram, East News