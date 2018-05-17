41-летняя Шакира продемонстрировала безупречную растяжку: видео

Шакира всегда славилась своими акробатическими способностями. Кто же не помнит ее знаменитого «танца живота», который можно было увидеть практически в каждом клипе? Сейчас 41-летняя певица продолжает сутки напролет проводить в зале, где не только работает над своей фигурой, но и выполняет упражнения на гибкость. В своем Инстаграм Шакира опубликовала ролик, сделанный на одной из таких тренировок.

Так я подготавливаю свое тело к репетициям, — лаконично подписала певица.

За ночь видео посмотрели более 2 миллионов человек. Поклонники артистки пришли в восторг от ее пластичности. «Впечатляет! Настоящая мотивация», «Вот это растяжка!», «Шакира, вы безупречны», — прокомментировали интернет-пользователи.

Prepping my body for rehearsals / Preparando el cuerpo para ensayar Shak