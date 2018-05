41-летняя Шакира продемонстрировала безупречную растяжку: видео 

Так я подготавливаю свое тело к репетициям, — лаконично подписала певица.

За ночь видео посмотрели более 2 миллионов человек. Поклонники артистки пришли в восторг от ее пластичности. «Впечатляет! Настоящая мотивация», «Вот это растяжка!», «Шакира, вы безупречны», — прокомментировали интернет-пользователи.

Prepping my body for rehearsals / Preparando el cuerpo para ensayar Shak

A post shared by Shakira (@shakira) on May 16, 2018 at 8:23am PDT Напомним, что Шакира живет в Испании вместе со своим бойфрендом Жераром Пике . Влюбленные воспитывают двоих сыновей: Милана и Сашу. Ранее в СМИ появилась информация о скорой свадьбе пары, однако торжества пока не произошло.