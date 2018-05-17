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Что не прощалось русским женщинам
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Что не прощалось русским женщинам 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Жизнь женщин на Руси определялась, во-первых, христианскими канонами, во-вторых, системой традиций. Существовали вещи, которые являлись для русской женщины унижением или использовались в качестве наказания за те или иные прегрешения.
Хождение с непокрытой головой
Незамужние девушки имели право ходить с непокрытой головой, а вот замужние женщины — нет. Обычно женщина заплетала волосы в косы, укладывала их вокруг головы, а сверху надевала головной убор — это могли быть платок, кокошник или кичка. Обычай закрывать волосы возник еще в глубокой древности. Крестьяне считали, что женщина с непокрытыми волосами может притянуть в дом несчастья: болезни, неурожай, падеж скота.
Если женщина по какой-то причине появлялась на людях с непокрытыми волосами, это было верхом неприличия. Считалось, что этим она позорит и себя, и мужа, и родителей, которые не внушили ей нормы морали. За это ее могли даже избить, что вообще на Руси являлось нормой. Между прочим, снять с замужней женщины головной убор считалось страшным оскорблением. Так поступали с женщиной, когда хотели ее опозорить. Отсюда и пошло выражение «опростоволоситься» — опозориться.
Острижение волос
Обрезание женщинам и девушкам кос практиковалось по самым разным поводам. Помещики до отмены крепостного права приказывали обрезать косы служанкам за различные провинности. Состричь волосы могли родные или муж женщины за блуд или измену.
Общение с посторонними
Если в эпоху языческого славянства жизнь у женщин была достаточно вольная — они могли участвовать в играх, плясках, хороводах, да и на плотские утехи до замужества наши предки славяне смотрели сквозь пальцы, то после прихода христианства русским женщинам (во всяком случае — представительницам высшего сословия) предписывалось целыми днями сидеть в теремах и заниматься, к примеру, рукоделием.
Им запрещалось без позволения мужа вступать в разговоры с посторонними людьми, скажем, принимать у себя в тереме гостей, брать от них подарки. Это считалось страшным позором.
Утрата целомудрия
Если в дохристианской Руси физической девственности не придавали особого значения, то с приходом христианства все изменилось. Конкретные наказания за добрачный грех практиковались редко (разве что порка согрешившей девки отцом или братом). Но вот ворота дёгтем в доме «блудницы» мазали во многих российских регионах. Общественное порицание считалось худшим позором для девушки.
В Западной Сибири добрачное сожительство не осуждалось, но унизительным для девицы считалось, если грех нельзя было «покрыть венцом», то есть, если ее любовник, согрешив, не мог или отказывался жениться.
К наличию или отсутствию девственности в большинстве российских регионов относились очень строго, ведь только если он был у жены первым, мужчина мог быть уверен в своем отцовстве.
Также целомудрие считалось гарантией того, что женщина будет верна в браке. Даже на царских свадьбах было принято демонстрировать собравшимся гостям наутро после первой брачной ночи окровавленную рубашку новобрачной.
Например, так поступил русский царь Фёдор Алексеевич, женившись в 1679 году на Агафье Грушецкой, о которой пустили было слух, что она якобы «нечиста». Женщин, вступавших в брак не девственницами, ожидала печальная участь в семье супруга: их всячески унижали, заставляли выполнять самую чёрную работу. Кроме того, мужья часто периодически их избивали «за позор» и никогда не забывали их греха.
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