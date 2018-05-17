Полиция просит волгоградцев не наводить панику в соцсетях по пропавшим детям

Жители Волгограда вчера, 16 мая, всем миром начали искать якобы пропавшую в Краснооктябрьском районе восьмилетнюю девочку. Сообщение об исчезновении школьницы появилось вечером в соцсетях. В полиции сообщение о пропавшем ребенке опровергли.

— Пропала девочка 8 лет в Краснооктябрьском районе Волгограда. Была в розовой кофте, и это, к сожалению, единственное, что я знаю, — пишет в соцсетях волгоградка Ольга Тирменова. — Полиция патрулирует район. Если кому что-то известно, обратитесь в ближайшее отделение полиции!

Сообщение, появившееся в популярном сообществе, тут же привлекло внимание многих горожан. Люди стали уточнять приметы пропавшего ребенка, место, где ее видели в последний раз. В ГУ МВД России по Волгоградской области V1.ru сообщили, что заявлений об исчезновении школьницы не поступало. В главке опровергли появившуюся в соцсетях информацию.

— Никаких заявлений или сообщений в полицию Краснооктябрьского района 16-17 мая о без вести пропавших малолетних детях не поступало, — заявляют в региональной полиции. Полицейские просят не распространять в соцсетях непроверенную информацию, которая, активно распространяясь через репосты, вызывает тревогу и панику у населения.