Ещё
Полиция просит волгоградцев не наводить панику в соцсетях по пропавшим детям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция просит волгоградцев не наводить панику в соцсетях по пропавшим детям 

v1.ru 53 минуты назад
Фото: v1.ru
Жители Волгограда вчера, 16 мая, всем миром начали искать якобы пропавшую в Краснооктябрьском районе восьмилетнюю девочку. Сообщение об исчезновении школьницы появилось вечером в соцсетях. В полиции сообщение о пропавшем ребенке опровергли.
— Пропала девочка 8 лет в Краснооктябрьском районе Волгограда. Была в розовой кофте, и это, к сожалению, единственное, что я знаю, — пишет в соцсетях волгоградка Ольга Тирменова. — Полиция патрулирует район. Если кому что-то известно, обратитесь в ближайшее отделение полиции!
Сообщение, появившееся в популярном сообществе, тут же привлекло внимание многих горожан. Люди стали уточнять приметы пропавшего ребенка, место, где ее видели в последний раз. В ГУ МВД России по Волгоградской области V1.ru сообщили, что заявлений об исчезновении школьницы не поступало. В главке опровергли появившуюся в соцсетях информацию.
— Никаких заявлений или сообщений в полицию Краснооктябрьского района 16-17 мая о без вести пропавших малолетних детях не поступало, — заявляют в региональной полиции. Полицейские просят не распространять в соцсетях непроверенную информацию, которая, активно распространяясь через репосты, вызывает тревогу и панику у населения.
v1.ru: последние новости
В Волжском спустят на землю трехтонную люстру из хрусталя Волгоградцы круглосуточно ищут пропавшего концертмейстера ансамбля «Улыбка» Тюльпаны и цветущая сирень: любуемся прекрасным Волгоградом
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке6
Семенович встала в «неудачную» позу4
Американка облегчила невестам страдания в туалете4
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»3
Раскрыты неожиданные данные о сексе в браке5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
00:15
Алеся Кафельникова удивила своим бюстом
Звёзды
00:17
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке
Звёзды
00:15
Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера
Звёзды
01:00
Семенович встала в «неудачную» позу
Звёзды
06:59
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение