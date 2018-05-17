Палеонтологи показали, как гигантские динозавры высиживали яйца

Китайские палеонтологи выяснили, каким способом динозавры выводили потомство и высиживали огромные кладки яиц.

На севере Китая и в Монголии были найдены сразу несколько десятков кладок двухметровых динозавров овирапторов. Эти теплокровные рептилии напоминали птиц и даже были покрыты перьями, пишет nation-news.ru.

Эти динозавры, как показал подробный анализ находок, сначала строили что-то вроде помоста, садились на него, а потом прижимали снесенные яйца к бокам. Таким образом яйца получали достаточно тепла и не раздавливались тушей родителя.

У всех найденных кладок овирапторов очень похожая структура: вокруг небольшого бугра из песка или земли было выложено большое кольцо. На холм в центре гнезда динозавры клали живот, пока сидели на яйцах. От непогоды они защищали кладку с помощью своеобразных «крыльев» на передних лапах.

Ни одна современная птица себя подобным образом не ведет, отметили палеонтологи, что делает овирапторов совершенно уникальными пернатыми. На других динозавров они тоже были мало похожи: обитатели юрского периода в основном бросали снесенные яйца на произвол судьбы.