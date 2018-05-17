Люди начали вживлять куски металла в глаза для красоты

Нью-Йоркский хирург Эмиль Чинн рассказал о новой операции на глазах, которая стала популярна среди молодых людей. Об этом сообщает Mirror.

Пациенты начали обращаться в клинику Park Avenue Lasek Surgery с просьбой вживить им в глазное яблоко кусочки металла разных форм. По словам перенесших процедуру, процесс проходит безболезненно и занимает пять минут, а реабилитационный период длится три дня.

«Это чисто косметическая хирургия. Все украшения были разработаны в Голландии около десяти лет назад. Сотни европейцев уже перенесли имплантацию без каких-либо проблем», — рассказал хирург.

Площадь платиновых звезд, сердец и других украшений составляют три на четыре миллиметра, толщина — менее одного миллиметра. Доктор Чинн заявляет, что металлпрактически никогда не вызывают аллергической реакции, и могут быть извлечены из глаза в любое время.

В апреле модель из Аргентины сделала хирургическую процедуру по изменению цвета глаз и практически лишилась зрения. 32-летняя Надин Бруна поменяла карий цвет глаз на голубой, вставив силиконовые импланты.

По ее словам, операция прошла неудачно, и в результате она стала видеть «как 90-летняя старуха».