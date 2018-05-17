В Костромской области объявлен экстренный сбор в помощь 14-летнему школьнику

14-летнему Артему Бикину из Буя срочно требуется наша с вами помощь. У школьника остеосаркома левой бедренной кости, он нуждается в лечении, сообщает благотворительный фонд Марины Гутерман.

На боли под коленом Артем начал жаловаться прошлым летом. Точный диагноз смогли поставить только в Москве — рак. Несмотря на то, что лечение начали сразу, с каждым курсом мальчику становилось хуже. Он уже не мог ходить.

В августе Артему сделали операцию по замене коленного сустава. Он старается бодриться, его поддерживают друзья. Папа Александр борется за каждый шаг сына, потому что кроме него никого не осталось. Мама умерла 6 лет назад.

Сейчас мальчик готовится к экзаменам, хочет сдать их до курса химиотерапии. Он учится на отлично и мечтает стать юристом.

Артем чувствует себя нормально, но лейкоциты ниже нормы, лечение отлагательств не потерпит. Нужно собрать 117 тысяч 510 рублей. Папа Артема работает машинистом и больше года находится на больничном по лечению сына. Сам он такую сумму не соберет.

Помочь Артему можно, зайдя на его страницу на сайте фонда, или отправить смс на номер 3116 текст MARINA 100, где 100 — любая сумма от 10 до 15 тысяч рублей.