Ещё
В Костромской области объявлен экстренный сбор в помощь 14-летнему школьнику
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Костромской области объявлен экстренный сбор в помощь 14-летнему школьнику 

k1news.ru 40 минут назад
Фото: k1news.ru
14-летнему Артему Бикину из Буя срочно требуется наша с вами помощь. У школьника остеосаркома левой бедренной кости, он нуждается в лечении, сообщает благотворительный фонд Марины Гутерман.
На боли под коленом Артем начал жаловаться прошлым летом. Точный диагноз смогли поставить только в Москве — рак. Несмотря на то, что лечение начали сразу, с каждым курсом мальчику становилось хуже. Он уже не мог ходить.
В августе Артему сделали операцию по замене коленного сустава. Он старается бодриться, его поддерживают друзья. Папа Александр борется за каждый шаг сына, потому что кроме него никого не осталось. Мама умерла 6 лет назад.
Сейчас мальчик готовится к экзаменам, хочет сдать их до курса химиотерапии. Он учится на отлично и мечтает стать юристом.
Артем чувствует себя нормально, но лейкоциты ниже нормы, лечение отлагательств не потерпит. Нужно собрать 117 тысяч 510 рублей. Папа Артема работает машинистом и больше года находится на больничном по лечению сына. Сам он такую сумму не соберет.
Помочь Артему можно, зайдя на его страницу на сайте фонда, или отправить смс на номер 3116 текст MARINA 100, где 100 — любая сумма от 10 до 15 тысяч рублей.
k1news.ru: последние новости
Международный день семьи: ТОП-10 счастливых пар Костромы Лосенку-приемышу на Сумароковской лосеферме придумали алгебраическое имя Костромичей просят подарить маленькому Феде Сперанскому шанс на счастливое детство
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке6
Семенович встала в «неудачную» позу4
Американка облегчила невестам страдания в туалете4
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»3
Раскрыты неожиданные данные о сексе в браке5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
00:15
Алеся Кафельникова удивила своим бюстом
Звёзды
00:17
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке
Звёзды
00:15
Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера
Звёзды
01:00
Семенович встала в «неудачную» позу
Звёзды
06:59
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение