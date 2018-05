Флешмоб «Ожидание VS реальность»: можно ли выглядеть после родов так же безупречно, как Кейт Миддлтон?

С корабля на бал Появления на свет принца или принцессы — королевская чета традиционно не стала узнавать пол ребенка заранее — герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон принца Уильяма ждала вся Великобритания. Да что там, пожалуй, весь мир. Несложно представить себе, что творилось у стен больницы святой Марии, куда 23 апреля рано утром доставили герцогиню. Поклонники семейства заступили на пост за неделю до намеченной даты — установили палатки, развесили плакаты и подготовили поздравления. Кейт родила мальчика в 11:01 по местному времени и уже через несколько часов после родов вместе с супругом и новорожденным принцем на руках вышла к прессе. При этом герцогиня выглядела безупречно: идеально уложенные волосы, макияж, ярко-красное платье, туфли на каблуках и ослепительная улыбка. Такое чувство, что Кейт и не рожала вовсе, а если и рожала, то судя по ее виду роды — не такое уж утомительное времяпрепровождение. Не верю! Конечно же такой «неправдоподобный» образ роженицы тут же вызывал в Интернете шквал саркастических замечаний. Многие женщины вспоминали, как они чувствовали себя и как выглядели через несколько часов после родов. Молодые мамы даже делали коллажи, составленные из фотографии Кейт и собственных фотоснимков, и сопровождали их подписью «Ожидание VS реальность». Буквально за сутки новость о родах герцогини породила целый флешмоб, и теперь он активно набирает обороты. (Вот как реально выглядит человек спустя 7 часов после родов.)

So since people are posting pictures comparing to themselves to #katemiddleton after giving birth, we had to join in! Here is @PriscillaQOD! pic.twitter.com/YLnOAiKUQh

— Mix969 (@mix969) 24 апреля 2018 г. (Все размещают фотографии, сравнивая себя с Кейт Миддлтон после родов. И мы решили присоединиться!)

And here is @SoVeryMary! #katemiddleton pic.twitter.com/RWk0iXXtDe

— Mix969 (@mix969) 24 апреля 2018 г.

Here you go @janegarvey1 — me and Kate 7 hours post-natal… I'm the one on the right, in case you're wondering… @BBCWomansHour pic.twitter.com/6yf3H5a2T1

— Nina Warhurst (@NinaWarhurst) 24 апреля 2018 г. (Я и Кейт Миддлтон через 7 часов после родов. Я справа, если что.) Кто-то подшучивал над королевской семьей, кто-то рассуждал о продолжительности постродового периода, кто-то откровенно жалел герцогиню — ведь ей пришлось держать лицо перед публикой сразу после такого сложного для организма события.

Honestly, I feel so bad for Kate. Probably the last thing she wanted to do was be paraded in front of the world. #twins #birth #Katemiddleton #postbirth #royalbaby #gotmyshittogethertoo pic.twitter.com/qHB8qPIrvW

— Charlie Mouse (@cmouse1980) 24 апреля 2018 г. (Честно говоря, мне очень жаль Кейт. Наверное, последнее, чего она хотела в этот момент, — выходить на публику.) Как на самом деле чувствовала себя герцогиня, став мамой буквально несколько часов назад, и была ли ее улыбка искренней, мы никогда не узнаем. Насколько реально сразу после родов припудрить носик, надеть каблуки и побежать по своим делам? Делитесь мнениями в комментариях, ну а мы вскоре обсудим этот вопрос с экспертам — не пропустите!