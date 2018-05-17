Светловолосые дамы, ваш выход: ищем самую красивую блондинку Тюмени

31 мая весь мир будет праздновать День блондинок. Да, мы серьёзно. Появилась эта дата в календаре в 2006 году и с тех пор завоевала любовь огромного числа светловолосых див и их почитателей. Конечно, мы могли бы отправить нашего фотографа гулять по Тюмени и делать портреты прекрасных горожанок со светлыми локонами, но на это и месяца не хватит. Поэтому нам нужна ваша помощь. Всё просто. До 23 мая отправляйте свой портретный кадр через Viber, WhatsApp или Telegram на номер 8-919-922-88-82. Обязательно укажите, где вы учитесь или работаете. И расскажите, как вас зовут (имя + фамилия). Будем рады познакомиться!После завершения приёма фото мы устроим народное голосование на нашем сайте. Из первой десятки красавиц по количеству голосов выберем победительницу, которой вручим от нас приз. Он крутой! Себе бы оставили, но нельзя так. Поэтому очень ждём от вас фотокадры, делитесь скорее!